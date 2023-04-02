بطولة إنكلترا: إقالة غراهام بوتر من منصبه كمدرب لتشلسي

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تشلسي يتخلى عن خدمات غراهام بوتر بعد أقل من سبعة أشهر على استلامه المهمة

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم الأحد عن إقالة مدربه غراهام بوتر، وذلك بعد أقل من سبعة أشهر على استلامه المهمة خلفاً للألماني توماس توخل.

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وتأتي إقالة بوتر غداة خسارة الفريق اللندني أمام ضيفه أستون فيلا صفر-2، ما جعله قابعاً في المركز الحادي عشر لترتيب الدوري الممتاز.

وقال النادي في بيان "يعلن تشلسي أن غراهام بوتر رحل عن النادي"، مضيفاً "وافق غراهام على التعاون مع النادي من أجل تسهيل العملية الانتقالية وجعلها سلسة".

وتابع "يود تشلسي أن يشكر غراهام على كافة جهوده ومساهمته ويتمنى له حظاً سعيداً للمستقبل"، كاشفاً أن مساعده الإسباني برونو سالتور سيتولى مهمة قيادة الفريق موقتاً.

وكان ابن الـ47 عاماً استلم المهمة في أيلول/سبتمبر خلفاً لتوخل، بعدما أمضى ثلاثة أعوام ناجحة مع برايتون.

وخلافاً لمعاناته في الدوري المحلي الذي تلقى فيه حتى الآن 10 هزائم مع 8 تعادلات في 28 مباراة، نجح تشلسي في بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بعد 10 أيام في لقاء الذهاب.

وبدا بوتر مدركاً لصعوبة موقفه بعد خسارة السبت أمام أستون فيلا، قائلاً "لا أحب أن ألوم أي شخص، يجب أن أتحمل المسؤولية".

وتابع رداً على صافرات الاستهجان التي أطلقها قسم من جمهور تشلسي ضده "يمكننا أن نشعر بألم المشجعين... أتفهم أنه عندما تخسر في ملعبك، فإن العواطف في المباراة تجعل الناس يشعرون بخيبة أمل وإحباط وغضب".

وأقر أنه "في الموقع الذي نتواجد فيه حالياً في ترتيب الدوري لا أحد سعيد. يتوجب عليّ قبول أي انتقادات".

وفي بيان مشترك، ودع مالكا النادي تود بويلي وبهداد إقبالي المدرب بالقول "نكن أعلى درجات الاحترام لغراهام كمدرب وكشخص. لقد تصرف دائماً بمهنية ونزاهة ونحن جميعاً نشعر بخيبة أمل نتيجة وصولنا الى هنا".

وتابعا "جنباً الى جنب مع جماهيرنا الرائعة، سنكون جميعاً خلف برونو (سالتور) والفريق بينما نركز على بقية الموسم. تنتظرنا 10 مباريات متبقية في الدوري الإنكليزي الممتاز وربع نهائي دوري أبطال أوروبا. سنبذل كل جهد والتزام في كل واحدة من تلك المباريات حتى نتمكن من إنهاء الموسم على أعلى مستوى".

© 2023 AFP