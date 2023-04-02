بطولة فرنسا: سان جرمان يسقط أمام ليون ويتابع هدر النقاط بخسارة ثانية توالياً

© ستيفان دو ساكوتان / ا ف ب

نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي بعد الخسارة أمام ليون في الدوري الفرنسي لكرة القدم. باريس في 2 نيسان/أبريل 2023

باريس (أ ف ب) – تابع باريس سان جرمان المتصدر هدر النقاط اثر سقوطه للمباراة الثانية توالياً على أرضه، وهذه المرة أمام ليون صفر-1 الأحد في المرحلة 29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وكان سان جرمان الذي مُني بخسارته الخامسة هذا الموسم، سقط أمام رين صفر-2 في "بارك دي برينس" خلال المرحلة الماضية قبل التوقف الدولي، ليتجمد رصيده عند 66 نقطة متقدماً بفارق 6 نقاط عن وصيفه الجديد لنس الذي يتفوق على مرسيليا الثالث بفارق الأهداف.

ويحتل موناكو الفائز على ستراسبورغ 4-3 المركز الرابع مع 57 نقطة.

-"علينا أن نستيقظ"-

قال مدافع سان جرمان البرتغالي دانيلو بعد الخسارة "نحن لا نحترم المنظومة، ولا نبذل كل ما في وسعنا. حتى على أرضنا، لا نعطي كل شيء".

واضاف " علينا أن نبذل قصارى جهدنا فمن الصعب علينا الفوز. نحن في مرحلة صعبة، علينا أن نخرج منها لأن خصومنا يتأخرون بست نقاط. علينا أن نستيقظ. اللقب ليس مضمونًا على الإطلاق، لا يزال هناك الكثير من المباريات...".

بدأ ليون مدافعاً، إلا انه تخلى عن حذره ليحصل على ركلة جزاء بعد خطأ من الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما على ألكسندر لاكازيت (39) الذي نفذها بنفسه وأهدرها (39).

وأهدر لاكازيت نسبة 23 في المئة من ركلات الجزاء التي نفذها مع ليون في المسابقات الرسمية (7 من اصل 31)، حسب وكالة "ستاتس فوت" للاحصاءات.

في المقابل، بحث سان جرمان عن العمق على غرار تحرك البرتغالي نونو منديش حيث اصطدمت بالكرة بيد مدافع ليون الكرواتي ديجان لوفرن داخل المنطقة من دون أن يحتسب الحكم ركلة جزاء (45+2).

وعوض ليون ركلة الجزاء المهدورة بلعبة جماعية بدأها المدافع البرازيلي تياغو منديش إلى سايل كومبيدي داخل المنطقة على الجهة اليمنى ومنه عرضية أرضية مرت أمام المرمى ووصلت إلى البديل المهاجم الشاب ابن الـ 20 عاماً برادلي باركولا، فتابعها الأخير عكسية في الشباك (56) في رابع أهدافه في 19 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم.

وسدد موسى ديمبيليه بديل لاكازيت كرة قوية صدها دوناروما في الشوط الثاني (70)، رد عليها المغربي اشرف حكيمي من داخل المنطقة بتسديدة مرت بجانب القائم (81).

وبهذا الفوز، تقدم ليون للمركز التاسع مع 44 نقطة.

-صافرات الاستهجان بانتظار ميسي-

وللمرة الثانية توالياً تعرض النجم الأرجنتيني في سان جرمان ليونيل ميسي لصافرات الاستهجان من قبل بعض جماهير "بارك دي برانس" خلال المباراة التي تأجل انطلاقها لفترة 10 دقائق عن موعدها المحدد بسبب تأخر وصول الحافلة التي كانت تقل فريق ليون، حسب ما أفاد النادي الباريسي.

واثناء الإعلان عبر مكبر الصوت عن تشكيلة الفريق، أطلقت بعض الجماهير صافرات الاستهجان عند ذكر النجم الأرجنتيني، فيما هتف البعض منها "ميسي!" ترحيبا ببطل مونديال قطر.

كما تعرض صاحب القميص الرقم 30 لإطلاق صافرات من قبل المتفرجين الذين تواجدوا في المدرجات قبل ساعة من صافرة البداية.

وخاض ميسي مباراته الـ 50 مع نادي العاصمة في الدوري، وكان العام الماضي ضحية الصافرات مع زميله البرازيلي نيمار عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الاسباني.

وتكرر المشهد ذاته هذا الموسم بعد سقطة جديدة في المسابقة القارية الام أمام بايرن ميونيخ الألماني، ما يترك أكثر من علامة استفهام حول مصير "البرغوث" الصغير في باريس.

وخلال موسمين، خاض ميسي 67 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 29 هدفاً.

-موناكو يبقى في سباق دوري الأبطال-

وحافظ موناكو على حظوظه بحجز بطاقة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه الصعب على ستراسبورغ.

سجل رباعية نادي الإمارة الذي تخلف 1-2 مع نهاية الشوط الأوّل، كل من البرازيلي فاندرسون (19) والفرنسي-المغربي إلياس بن صغير (54) والبديل إيدان ديوب (58) ويوسوف فوفانا (65)، قبل أن يطرد الاخير بعد 13 دقيقة من تسجيله هدفه.

وتناوب على ثلاثية ستراسبورغ الجنوب إفريقي ليبو موتيبا (32) والتشيلي غييرمو ماريبان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (41) والسنغالي حبيب ديالو (90+3).

-...وليل يعزز حظوظه بمركز أوروبي-

وفرض ليل تفوقه على ملعبه "بيار-موروي" حيث لم يذق طعم الخسارة منذ آب/أغسطس الماضي، بفضل هدفين متأخرين من البديل الكوسوفي إيدون زيغروفا في الدقيقتين 89 و90+1، بعدما افتتح ريمي كابيلا التسجيل في الدقيقة 13. وسجل للخاسر البديل المالي إبراهيما كونيه (78).

وتابع لوريان اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه لوران أبرجيل في الدقيقة 79.

وسمح هذا الفوز لليل بالاستئثار بالمركز الخامس الأخير المؤهل للمشاركة الأوروبية برصيد 52 نقطة على حساب رين الذي خسر أمام لنس صفر-1 السبت، ليتجمد رصيده عند 50 نقطة في المركز السادس.

وعاد رينس إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه نانت بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها ألكسيس فليبس (38 و39) ومارشال مونيتسي من زيمبابواي (58).

ومُني نانت بضربة معنوية اذ سقط قبل ثلاثة أيام من مباراته أمام ليون في نصف نهائي الكأس المحلية.

ولم يعد فريق "الكاناري" يبتعد سوى بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.

وحقق رينس الذي كان خسر على أرضه أمام مرسيليا 1-2 في المرحلة الماضية قبل التوقف الدولي، فوزه الخامس في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع متقدماً بفارق نقطة عن نيس المتعادل أمام مضيفه أنجيه متذيل الترتيب 1-1.

وفقد أنجيه الذي تعرض لـ 22 هزيمة هذا الموسم، حظوظه بالبقاء في الدرجة الأولى قبل 9 مراحل من النهاية.

وقلب كليرمون فيران تأخره بهدف أمام ضيفه أجاكسيو سجله منعم الإدريسي من جذور مغربية (25) إلى فوز قاتل 2-1، بفضل هدفي غريجان كيي في الدقيقتين 60 و90+3 من ركلتي جزاء.

وشهدت المباراة طرد محمد يوسف من جزر القمر بالبطاقة الحمراء بعد قرابة 12 دقيقة من دخوله أرض الملعب.

وخسر تولوز أمام مضيفه بريست 1-3.

© 2023 AFP