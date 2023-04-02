دوري "أن بي إيه": ميامي يبخّر آمال دالاس بالـ"بلاي أوف"

© ميغان بريغز / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/"غيتي" عبر ا ف ب

ميامي (أ ف ب) – أحرز جيمي باتلر 35 نقطة لينقذ ميامي هيت من خسارة ثالثة توالياً ويحقق فوزاً قاسياً 129-122 على دالاس مافريكس وتتلاشى آمال الأخير في العبور إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) من الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.

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وقدّم باتلر أداءاً ديناميكياً نموذجياً لقيادة ميامي إلى فوز ثمين، مع إحرازه 12 تمريرة حاسمة. وقدم كودي زيلر دعماً هجومياً برصيد 20 نقطة، بينما أضاف كيفن لوف وماكس ستروس 18 نقطة لكل منهما، وأنهى تايلر هيرو المباراة مع 15 نقطة.

ومع تحقيقه فوزه الحادي والأربعين هذا الموسم في مقابل 37 هزيمة، بقي ميامي في المركز السابع بترتيب المنطقة الشرقية، بفارق انتصار واحد عن بروكلين نتس صاحب المركز السادس في السباق إلى مقعد في الأدوار الإقصائية.

وأعرب مدرب هيت إيريك سبويلسترا عن سعادته بأن فريقه تمكن من إعادة اكتشاف إيقاعه الهجومي بعدما تمكن من تسجيل 92 نقطة فقط في كل من مباراتيه السابقتين.

وقال سبويلسترا "إنهم فريق هجومي جيد للغاية، علمنا أنه سيتعين علينا وضع بعض النقاط. كنا نعلم أنه سيتعيّن علينا ممارسة بعض الضغط عليهم بشكل هجومي وأثناء سير المباراة تمكنا من جعلهم يتأهبون، وسيطر جيمي على إيقاع المباراة".

لكن بينما احتفل فريق ميامي، ندب دالاس خسارته المؤلمة الجديدة التي تجعلهم أقرب إلى الغياب عن الـ"بلاي أوف" بعد عام واحد من وصوله إلى نهائيات المنطقة الغربية.

وبقي دالاس في المركز الحادي عشر بترتيب المنطقة الغربية مع 37 فوزاً مقابل 41 خسارة، وهو الآن يتخلّف بمباراة واحدة خلف أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي يحتل المركز العاشر، آخر المراكز المؤهلة تلقائياً.

وأشار جايسون كيد مدرب دالاس إلى أن دفاع فريقه المهتزّ هو سبب الخسارة.

وقال كيد "لم يكن الجانب الهجومي في الملعب (هو المشكلة) بل الجانب الدفاعي. كنا نحاول الحصول على فرص للتسديد، وبعد ذلك عندما تأتينا الفرصة نرميها بعيداً. يتعين علينا القيام بعمل أفضل في الحفاظ على الكرة".

ومنطقياً، يمتلك أوكلاهوما سيتي أفضلية المواجهات المباشرة مع دالاس، ما يعني أنهم سيظلون متقدمين على مافريكس حتى لو تعادلوا في عدد الانتصارات.

ولم يتبق أمام دالاس الذي خسر في ست من آخر سبع مباريات، سوى أربع مباريات في الموسم العادي ليشق طريقه إلى التصفيات.

وقاد السلوفيني لوكا دونتشيتش لائحة المسجّلين لفريق دالاس في ميامي برصيد 42 نقطة وعشر متابعات وثماني تمريرات حاسمة، بينما أنهى تيم هارداواي جونيور المباراة مع 31 نقطة.

وأحرز كايري إيرفينغ 23 نقطة، لكن كافح لفرض تأثيره في المباراة.

وقال كيد "تيمي (هارداواي) وكاي (ايرفينغ) ولوكا أبقونا في المباراة. لم نحصل على أي إنتاج من اللاعبين البدلاء الليلة".

وفي مباراة أخرى بالدوري، حافظ نيو أورليانز بيليكانز على زخمه في المسار إلى الأدوار الإقصائية بفوزه 122-114 على لوس أنجليس كليبرز.

ويحتل نيو أورليانز المركز السابع في ترتيب المنطقة الغربية مع 40 فوزاً و38 خسارة، بفارق نصف مباراة عن كليبرز صاحب المركز السادس.

© 2023 AFP