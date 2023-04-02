قتيلان باشتعال منطاد فوق موقع تيوتيهواكان في المكسيك

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مناطيد تحلق فوق هرم القمر في موقع تيوتيهواكان الأثري على بعد حوالي 70 كيلومتراً شمال شرق العاصمة مكسيكو في 20 آذار/مارس 2023

مكسيكو (أ ف ب) – قتل شخصان وأصيب شخص ثالث بجروح في المكسيك بعدما اشتعلت النيران في منطاد بالقرب من موقع تيوتيهواكان الأثري، وهو معلم سياحي رئيسي في البلاد، بحسب ما أكدت السلطات السبت.

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وقالت حكومة ولاية مكسيكو التي تشمل العاصمة في بيان إن "ركاب المنطاد قفزوا منه".

وأضاف البيان أن سيدة تبلغ من العمر 39 عاما ورجلاً (50 عاماً) توفيا وأصيب قاصر بحروق في الوجه من الدرجة الأولى والثانية وكسر في عظم الفخذ الأيمن، من دون تحديد العدد الإجمالي للركاب.

وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام عديدة المنطاد المشتعل في سماء صافية تمامًا.

وأشار البيان إلى أن المنطاد سقط في حقل تابع لبلدية تيوتيهواكان في وسط البلاد.

ويعرض العديد من منظمي الرحلات السياحية أخذ ركاب في رحلة بمنطاد فوق موقع تيوتيهواكان، على بعد حوالي 70 كيلومتراً شمال شرق العاصمة مكسيكو، بحوالي 150 دولارًا.

وتعتبر تيوتيهواكان بأهراماتها بما في ذلك هرما الشمس والقمر وطريق الموتى، أهم نصب من الفترة الكلاسيكية السابقة للحقبة الاسبانية، والتي ازدهرت بين القرنين الأول والسابع في وادي المكسيك.

© 2023 AFP