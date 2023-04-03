الفيليبين تحدد أربع قواعد عسكرية إضافية يمكن للولايات المتحدة استخدامها

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عسكريون خلال مراسم رفع العلم على البارجة الأميركية "يو إس إس أميريكا" الراسية في مرفأ العاصمة الفيليبينية مانيلا في 21 آذار/مارس 2023

مانيلا (أ ف ب) – حدّدت الفيليبين الاثنين أربع قواعد عسكرية إضافية يمكن للولايات المتحدة استخدامها، إحداها قريبة من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وأخرى غير بعيدة عن تايوان.

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وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسة الفيليبينية في بيان أن المواقع الأربعة تعتبر "مناسبة وذات فائدة متبادلة".

كما ستستخدم القواعد في عمليات إنسانية وللاستجابة للكوارث، بحسب نفس المصدر.

خلال زيارة قام بها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى الفيليبين في مطلع شباط/فبراير، أعلن الحليفان عن اتفاق يسمح للجيش الأميركي باستعمال أربع قواعد إضافية "في مناطق إستراتيجية" من البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

واشنطن ومانيلا حليفتان منذ عقود وتربط بينهما معاهدة دفاعية أبرمت عام 2014 وتُعرف باسم اتفاق التعاون الدفاعي المعزز، تسمح للقوات الأميركية باستعمال خمس قواعد فيليبينية وتخزين معدات ومواد عسكرية فيها.

تمت زيادة العدد إلى تسع قواعد في شباط/فبراير بدون تحديد موقع القواعد الأربع الإضافية. وقال مسؤول فيليبيني لوكالة فرانس برس حينذاك إن المحادثات مستمرة بشأن قاعدة عاشرة محتملة.

وأورد البيان أن الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس وافق على استخدام ثلاث قواعد في شمال البلد، من بينها قاعدة بحرية ومطار في مقاطعة كاغايان ومعسكر في مقاطعة إيزابيلا المجاورة.

تقع قاعدة سانتا آنا البحرية في مقاطعة كاغايان على بعد حوالى 400 كيلومتر من تايوان.

وتقع القاعدة الرابعة في أرخبيل بالاباك، قبالة الطرف الجنوبي لجزيرة بالاوان (غرب)، قرب بحر الصين الجنوبي.

انتقادات صينيّة

عارض حاكم كاغايان مانويل مامبا علنا إتاحة وصول الجيش الأميركي لقواعد في مقاطعته خشية تعريض الاستثمار الصيني فيها للخطر وتحويلها إلى هدف في النزاع بشأن تايوان.

لكن وزير الدفاع الفيليبيني بالنيابة كارليتو غالفيز قال للصحافيين مؤخرا إن الحكومة اتخذت قرارها بشأن القواعد وأن الحاكم مامبا وافق على "الامتثال للقرار".

تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز علاقاتها مع مانيلا بعدما شهدت توترا في السنوات الأخيرة. وفضّل الرئيس الفيليبيني السابق رودريغو دوتيرتي التعاون مع الصين على حساب واشنطن، المستعمر السابق للفيليبين.

لكن الحكومة الفيليبينية الجديدة بقيادة فرديناند ماركوس الابن تريد تعزيز شراكتها مع واشنطن، مدفوعة بمطالبات بكين في ما يتعلق بتايوان وإنشاء قواعد صينية في بحر الصين الجنوبي.

يتمركز حاليا نحو 500 عسكري أميركي في الفيليبين، مع حضور المزيد داخل البلاد لإجراء تدريبات مشتركة.

انتقدت بكين الاتفاق العسكري مؤخرا، واعتبرته السفارة الصينية في الفيليبين جزءا من "الجهود الأميركية لتطويق واحتواء الصين من خلال تحالفها العسكري مع هذا البلد". ولم ترد السفارة الصينية على الفور على طلب للتعليق بعد هذا الإعلان الأخير.

وتطالب بكين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبًا، رغم صدور حكم قضائي في لاهاي أكد أن مزاعمها ليس لها أساس قانوني. وتطالب الفيليبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بأجزاء من المنطقة.

كما تعتبر بكين جزيرة تايوان الديموقراطية جزءا من أراضيها متوعدة باستعادته في المستقبل، ولو بالقوة إذا لزم الأمر.

© 2023 AFP