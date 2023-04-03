دوري "أن بي ايه": أنتيتوكونمبو يعيد التوازن لباكس ونيكس يعود إلى البلاي أوف

نجم ميلووكي باكس يانيس أنتيتوكونمبو خلال المباراة ضد فيلادفيا سفنتي سيكسرز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في الثاني من نيسان/أبريل 2023.

لوس انجليس (أ ف ب) – أعاد العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو التوازن لفريقه ميلووكي باكس عقب الخسارة المذلّة بفارق 41 نقطة أمام بوسطن سلتيكس الخميس، بقيادته الى الفوز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 117-104، فيما عاد نيويورك نيكس الى الأدوار الإقصائية للمرة الاولى منذ 2021 عندما تغلب على ضيفه واشنطن ويزاردز 118-109 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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في المباراة الاولى، سجل أنتيتوكونمبو 33 نقطة مع 14 متابعة وست تمريرات حاسمة مساهما في طي باكس، بطل 2021، بسرعة صفحة الصفعة القوية أمام مطارده المباشر سلتيكس (99-140) وتجديد عزمه على إنهاء الدوري العادي في صدارة المنطقة الشرقية والاستفادة من عاملي الارض والجمهور في الادوار الاقصائية بفوزه المستحق على سيكسرز ثالث المنطقة السرقية.

وبدا تصميم باكس منذ البداية بحسمه الربع الاول بفارق 15 نقطة (41-26)، ثم أنهى الشوط الاول في صالحه بفارق 16 نقطة (69-53)، قبل أن يحسم اللقاء بفارق 13 نقطة.

وبرز في صفوف باكس أيضا بروك لوبيز (21 نقطة) وكريس ميدلتون (19) وجرو هوليداي والبديل بوبي بورتيس (18 لكل منهما)، فيما كان تايريز ماكسي أفضل مسجل في صفوف الخاسر برصيد 29 نقطة، وأضاف الكاميروني جويل إمبيد 28 نقطة.

وهو الفوز الـ56 لباكس في 78 مباراة وبات قريبا جدا من حسم صدارة الشرقية قبل أربع مباريات على نهاية الدوري العادي مقابل 54 فوزا و24 خسارة لسلتيكس، فيما يملك سيكسرز 51 فوزا مقابل 27 خسارة.

وفي نيويورك، احتفلت جماهير ماديسون سكوير غاردن بعودة نيكس خامس المنطقة الشرقية إلى الأدوار الإقصائية بعدما غاب عنها العام الماضي، وذلك بفوزه الرابع تواليا عندما تغلب على ضيفه واشنطن 118-109.

ويدين نيكس الذي غاب عن صفوفه نجمه جوليوس راندل وديريك روز بسبب الاصابة، بفوزه الى الثنائي جايلن برونسون وكوينتين غرايمز بتسجيل كل منهما 27 نقطة.

واقترب بروكلين نتس السادس من حجز بطاقته بفوزه الصعب على ضيفه يوتا يوتا 111-110 بفضل ميكال بريدجز صاحب 30 نقطة.

وحسم دنفر ناغتس متصدر المنطقة الغربية قمته مع غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب وخامسها في صالحه 112-110.

ويعود الفضل في فوز ناغتس لاذي لا يزال يفتقد خدمات عملاقه الصربي نيكولا يوكيتش المصاب، إلى الثنائي مايكل بورتر جونيور صاحب 29 نقطة و11 متابعة وجمال موراي الذي سجل 26 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة.

وأضاع نجم ووريورز كلاي تومسون محاولة من ثلاث نقاط لقلب الطاولة في اللحظات الأخيرة.

وكان تومسون أفضل مسجل في صفوف ووريرز برصيد 25 نقطة، واكتفى النجم ستيفن كوري بتسجيل 21 نقطة.

وقاد "الملك" ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز الى متابعة انتفاضته في مسعاه الى حجز بطاقة التأهل المباشر الى البلاي أوف عندما حقق "تريبل دابل" (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) في فوزه الثمين على مضيفه هيوستن روكتس 134-109.

وهي الـ"تريبل دابل" الـ307 لجيمس في مسيرته الاحترافية، وساهم في الفوز الثالث تواليا لفريقه بتسجيله 18 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة و10 متابعات، فيما كان النجم أنتوني ديفيس أفضل مسجل برصيد 40 نقطة.

© 2023 AFP