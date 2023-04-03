رئيسة تايوان تزور بيليز في ختام جولتها في اميركا الوسطى

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رئيسة تايوان تساي إنغ-وين في تشرين الأول/أكتوبر 2022

بيليز (أ ف ب) – وصلت رئيسة تايوان تساي إنغ وين إلى بيليز الأحد مختتمة جولتها في أميركا الوسطى بعد زيارة غواتيمالا، حيث أكدت تعزيز العلاقات مع "حلفائها الدبلوماسيين".

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ذكر التلفزيون الرسمي الأحد أن "الرئيسة تساي إنغ وين وصلت إلى بيليز ... وستلتقي رئيس الوزراء بليز خوان بريسينو غدا" الاثنين.

ومن المقرر أن يؤكد الزعيمان على تعزيز تحالفهما بعدما قطعت هندوراس العلاقات مع تايبيه وقررت الاعتراف ببكين في 26 آذار/مارس.

بيليز وغواتيمالا هما أخر دولتين حليفتين لتايوان في أميركا الوسطى.

ولا تحظى الجزيرة سوى باعتراف 13 دولة منذ تحول هندوراس.

وعملاً بمبدأ "الصين الواحدة" الذي تدعو اليه بكين، لا ينبغي لأي دولة إقامة علاقات رسمية مع الصين وتايوان في آن، وتكرر بكين معارضتها للاجتماعات الرسمية بين الممثلين الأجانب والتايوانيين.

في طريقها إلى أميركا الوسطى، توقفت الرئيسة التايوانية في نيويورك. وفي طريق العودة ستمر عبر كاليفورنيا حيث أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي النائب عن هذه الولاية أنه سيلتقيها. ولم تؤكد السلطات التايوانية ذلك.

وتوعدت الصين بـ "الرد" إذا التقت رئيسة تايوان مع زعيم أميركي رفيع المستوى.

في غواتيمالا، تعهدت تساي الأحد، بأن تايوان سوف "تواصل دعم التنمية المستدامة لحلفائها الدبلوماسيين"، لمواجهة التهديدات الصينية.

وقالت "لن نتوقّف عن العمل مع الشركاء الديموقراطيين في العالم".

وأكدت رئيسة تايوان ونظيرها الغواتيمالي أليخاندرو جاماتي على متانة العلاقات بين البلدين الجمعة.

© 2023 AFP