مانشيني ينتقد رفع عدد منتخبات المونديال الى 48

روما (أ ف ب) – انتقد مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة القادمة من كأس العالم عام 2026 الى 48 منتخبا.

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وقال مانشيني الاثنين "يتعين علينا تقليص عدد المباريات التي يخوضها اللاعبون. اما هنا فنقوم بزيادة عددها بشكل كبير في حين يتوجب علينا تقليصها لكي يتسنى للاعبين التقاط انفاسهم بعض الشيء".

واضاف "سنصل الى لحظة سيكون فيها اللاعبون منهكون جدا".

ويرتبط مانشيني بعقد مع الاتحاد الايطالي حتى عام 2026 موعد اقامة كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حيث سيشارك في هذه النسخة 48 منتخبا بدلا من 32 ليرتفع عدد المباريات من 64 الى 104.

وبحسب النظام الجديد، ستوزع المنتخبات على 12 مجموعة من 4 منتخبات على ان يتأهل أول وثاني كل مجموعة بالاضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها الى دور الـ32. كما ان رباعي نصف النهائي سيخوض ثماني مباريات بدلا من سبع كما حصل في النسخة الاخيرة.

© 2023 AFP