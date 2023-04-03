مقتل 19 شخصاً على الأقل في انزلاق تربة في الكونغو الديموقراطية

© باميلا توليزو / ا ف ب

مرفأ غوما على ضفاف بحيرة كيفو في الأول من آب/أغسطس 2019

غوما (الكونغو الديموقراطية) (أ ف ب) – لقى ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم فى انزلاق تربة بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الأحد، على ما ذكر سكان ومسؤولون محليون.

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ووقعت الكارثة ظهر الأحد في قرية بولوا بمقاطعة شمال كيفو، بحسب شادراك مبوكانيروا نديبانجا، أحد زعماء القرية.

وأشار إلى مقتل 19 شخصا على الأقل في انزلاق التربة وأن البحث عن ضحايا آخرين سيستمر الاثنين.

أكد المسؤول المحلي ألفونس موشيشا ميهينغانو هذه الحصيلة مشيراً إلى انها أولية.

وأضاف أن نحو 25 إمرأة برفقة أطفالهن، كن يغسلن ملابسهن في ساقية عند سفح الجبل عند حدوث انزلاق التربة، مما أدى إلى طمر بعضهن.

قال مسافيري بالومه، من سكان بولوا، إنه فقد شقيقته في انزلاق التربة الذي حدث أثناء هطول أمطار غزيرة.

© 2023 AFP