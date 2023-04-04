بطولة إنكلترا: تشلسي وليفربول يواصلان نزيف النقاط

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مهاجم ليفربول الدولي البرتغالي ديوغو جوتا (يسار) يحاول مراوغة لاعب وسط تشلسي الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش في المباراة المؤجلة من المرحلة الثامنة من الدوري الانكليزي في الرابع من نيسان/أبريل 2023.

لندن (أ ف ب) – واصل تشلسي وضيفه ليفربول نزيف النقاط بتعادلهما سلبا الثلاثاء على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

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وهي المباراة الثالثة التي يفشل فيها الفريقان في تحقيق الفوز، فاكتفى الفريق اللندني بتعادلين وخسارة مقابل خسارتين وتعادل لليفربول.

وتراجع ليفربول الى المركز الثامن برصيد 43 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أستون فيلا الذي انتزع فوزا ثمينا من مضيفه ليستر سيتي بهدفين لأولي واتكينز (24) والبوركينابي برتران تراوريه (87) مقابل هدف لهارفي بارنز (35) في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة.

وأكمل ليستر سيتي المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه كيرنان ديوسبوري في الدقيقة 70 لتلقيه الانذار الثاني.

ويملك ليفربول الذي يتخلف بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع الاخير المؤهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا، مباراة مؤجلة.

في المقابل، عزز تشلسي الذي خاض المباراة الاولى بعد اقالة مدربه غراهام بوتر، موقعه في المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة.

وأبقى المدرب الالماني لليفربول يورغن كلوب على الثلاثي الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح وترينت ألكسندر-أرنولد على دكة البدلاء.

وكاد الدولي البرتغالي جواو فيليكس يفتتح التسجيل من انفراد في الدقيقة الرابعة لكن المدافع الكاميروني جويل ماتيب تدخل في توقيت ومناسب، وحذا حذوه الفرنسي ابراهيما كوناتيه عندما أبعد كرة للكرواتي ماتيو كوفاسيتش وهي في طريقها الى المرمى (5).

وأهدر الالماني كاي هافيرتس فرصتين في الدقيقتين 12 و29، وسجل هدفا ألغي بداعي لمسة يد بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (49).

وارتقى برايتون الى المركز السادس بفوزه الثمين على مضيفه بورنموث بهدفين نظيفين سجلهما الإيرلندي إيفان فيرغوسون (28) والباراغوياني جوليو أنسيكو (90+1) في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة.

ورفع برايتون رصيده الى 46 نقطة مقابل 27 لبورنموث الثامن عشر.

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة ذاتها، فاز ليدز يونايتد على نوتنغهام فريست 2-1.

وكان نوتنغهام فوريست البادئ بالتسجيل عبر البلجيكي أوريل مانغالا في الدقيقة 12، ورد ليدز بهدفين لجاك هاريسون (20) والكولومبي لويس سينيستيرا (45).

وصعد ليدز يونايتد الى المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة مقابل 27 لنوتنغهام فوريست السابع عشر.

© 2023 AFP