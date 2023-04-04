بطولة إنكلترا: لوك شو يجدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى عام 2027

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ظهير ايسر مانشستر يونايتد لو شو في لقطة له خلال لقاء فريقه مع برشلونة في ذهاب الملحق المؤهل الى الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي. 16 شباط/فبراير 2023

لندن (أ ف ب) – جدّد الظهير الأيسر الإنكليزي الدولي لو شو عقده مع مانشستر يونايتد حتى عام 2027 كما اعلن النادي الشمالي الثلاثاء.

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وكان شو (27 عاماً) انضم الى مانشستر يونايتد عام 2014 قادما من ساوثمبتون وخاض في صفوف الشياطين الحمر 249 مباراة بينها 36 هذا الموسم.

وقال المدير الرياضي في مانشستر يونايتد جون مورتو "لوك هو لاعب في غاية الاهمية للمجموعة وقد اصبح احد افضل المدافعين. كما اضاف الى ميزاته الاخرى الرائعة عقلية القائد".

أما شو فقال "قبل 9 سنوات وقعت لهذا النادي الرائع وانا سعيدا جدا لتجديد تواجدي في صفوفه".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري الانكليزي متخلفا بفارق الاهداف عن نيوكاسل الثالث وتوتنهام الرابع، علما بان الأخير خاض مباراتين أكثر من منافسيه.

وتوّج مانشستر بطلا لكأس رابطة الاندية الانكليزية في شباط/فبراير الماضي منهيا صياما عن الالقاب دام منذ عام 2017 كما بلغ نصف نهائي كأس انكلترا حيث يواجه برايتون أواخر الشهر الحالي، وربع نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) ويلتقي اشبيلية الاسباني الاسبوع المقبل.

© 2023 AFP