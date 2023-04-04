تشافي يتوقع "حرباً كروية" في الكلاسيكو

© لويس جيني / ا ف ب

حذر تشافي من تعطش ريال مدريد لتحقيق الفوز في ملعب كامب نو

برشلونة (أ ف ب) – حذّر مدرّب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديس من ان غريمه ريال مدريد سيأتي لخوض "حرب كروية" الأربعاء في ملعب كامب نو، خلال إياب نصف نهائي كأس إسبانيا في كرة القدم.

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ويملك برشلونة أفضلية لفوزه ذهاباً بهدف وحيد في ملعب سانتياغو برنابيو، كما انه تغلب على ريال مدريد في آخر ثلاث مباريات.

وقال تشافي عشية المباراة "فوزنا في آخر 3 كلاسيكو لا يعني شيئاً، غدا ستكون حرباً كروية جديدة".

وأضاف "سيأتون للثأر، لإيلامنا، لقد خسروا آخر ثلاث مباريات. أنا متأكد انهم سيأتون إلى هنا مجروحين".

ويغيب عن برشلونة لاعبا الوسط بيدري والهولندي فرنكي دي يونغ والمهاجم الفرنسي عثمان ديمبيليه والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن.

وأردف مدرب السد القطري السابق قائلا "سيأتي مدريد إلى هنا وهو قادر ان يتغلب عليك بسهولة، بمقدوره القيام بذلك أمام أي فريق".

وتابع "يملكون خبرة كبيرة، هم معتادون على العودة. لا زلت اعتبرهم مرشحين.. لقد كنا الافضل في الدوري وفي الكأس السوبر، خلافاً لمباراة الذهاب".

ورغم فوز برشلونة ذهاباً بهدف عكسي للمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، إلا ان تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي كانت الأفضل.

© 2023 AFP