حريق ضخم يأتي على سوق للملابس في دكا

© عبد الغني / ا ف ب/ا ف ب

مئات من رجال الإطفاء في بنغلادش يكافحون حريقاً هائلاً أتى على سوق شهير للملابس في العاصمة دكا في 4 نيسان/أبريل 2023.

دكا (أ ف ب) – تمكّن المئات من رجال الإطفاء في بنغلادش الثلاثاء من السيطرة على حريق هائل أتى على سوق شهير للملابس في العاصمة دكا بعد أن كافحوه ساعات عديدة.

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واوضح رئيس جهاز الإطفاء في البلاد، الجنرال مين الدين، أنّ السيطرة على الحريق الذي اندلع حوالى الساعة السادسة صباحا (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، تمت بفضل تعبئة 600 رجل إطفاء في جميع أنحاء المدينة ومنطقتها.

وعلى مدى أكثر من ستّ ساعات، كافح رجال الإطفاء النيران بعد أن ساهمت الرياح القوية في امتداد النيران إلى مبان مجاورة، بينّما خيّم الدخان الأسود على الأحياء القديمة بالعاصمة.

وتجمّع مئات المتفرجين في مكان قريب لمشاهدة الكارثة.

وأشار الجنرال مين الدين إلى أنّ "الحشد الكبير ونقص المياه" زادا من صعوبة إطفاء الحريق.

وقال أصحاب متاجر ومسؤولو الإطفاء إنّ الحريق أتى على سوق بونغو بازار الشهير الذي تأسّس في عام 1980، وعلى ثلاثة أسواق صغيرة مجاورة.

وأصيب 11 شخصاً على الأقلّ بجروح، من بينهم خمسة من رجال الإطفاء، بحسب مفتش الشرطة باشو ميا الذي اشار إلى أن "حالتهم مستقرة".

وقال التجار إن الأسواق الأربعة الواقعة في فولباريا، إحدى أكثر المناطق ازدحاما في المدينة، تضم آلاف المتاجر المخصصة لبيع الملابس.

واوضح هلال الدين، رئيس هيئة أصحاب المحال التجارية، للصحافيين أنّ "آلاف الكرور (مئات الملايين من الدولارات) من الملابس احترقت".

وتحت وقع الصدمة، جلس أصحاب المحلات على الرصيف وهم يبكون لرؤية مخزون الملابس التي كانوا يعتزمون بيعها في عيد الفطر وهي تذهب أدراج الرياح.

وقال أحدهم باكياً "خسرت كل شيء. اقترضت 1,5 مليون تاكا (14200 دولار) لشراء ملابس العيد".

وبونغو بازار، هي واحدة من الأسواق الرئيسية في دكا حيث تباع بأسعار بخسة ملابس يتم تصنيعها لكبرى العلامات التجارية الغربية لكنّ دوائر مراقبة الجودة ترفضها.

وفي الشهر الماضي، قتل 23 شخصا على الأقل في انفجار بسوق وسط العاصمة نجم عن عطل في انابيب الغاز.

© 2023 AFP