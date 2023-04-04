رونار يبقي على رونار قائدة لمنتخب فرنسا للسيدات

© فرانك فيف / ا ف ب

المدرب هيرفيه رونار في حصته التدريبية الأولى مع منتخب فرنسا للسيدات في 3 نيسان/أبريل 2023 في كليرفونتين

باريس (أ ف ب) – أبقى المدرب الجديد لمنتخب فرنسا للسيدات هيرفيه رونار على وندي رونار، رمز تمرّد اللاعبات ضد المدربة السابقة كورين دياكر، قائدةً للمنتخب الأزرق، بحسب ما أعلن الإثنين في بداية تجمّع الفريق في كليرفونتين.

إعلان اقرأ المزيد

قال رونار، "الساحر الأبيض" القادم من تدريب المنتخب السعودي للرجال "بعد التشاور مع طاقم العمل، عُيّنت وندي رونار قائدة بالاجماع".

وهكذا تكون رونار (32 عاماً و142 مباراة دولية) قد احتفظت بشارة القائدة التي حملتها منذ أيلول/سبتمبر 2021، وتعاونها غرايس غيورو وأوجيني لو سومير.

وقد استدعى رونار (54 عاماً)، الذي قاد المنتخب السعودي في مونديال قطر الأخير، لو سومير بعد غياب سنتين عن المنتخب.

وكانت رونار أول لاعبة تعبّر علناً عن انزعاجها من المدربة السابقة دياكر، وعن انكفائها من المنتخب بغية حصول تغييرات.

شرح رونار "رغبت في دعمهن الكامل، وأنا سعيد لقبولهن. الجميع يجب أن يلعب دوره، حياة المجموعة هامة لقيادة فريق نحو النجاح".

وكانت رونار، لاعبة ليون، خسرت شارة القائدة بين 2017 و2021، عندما سحبتها منها دياكر لدى استلامها مهامها، قبل ان تمنحها اياها مجدداً في أيلول/سبتمبر 2021.

ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض نهائيات كأس العالم 2023 في أستراليا ونيوزيلندا بين 20 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس.

ويشارك في معسكر منتخب فرنسا اللاعبة الفرنسية-التونسية أمل ماجري وترافقها طفلتها البالغة تسعة أشهر، في سابقة في تاريخ المنتخب.

وكانت دياكر (48 عاماً) أقيلت في 9 آذار/مارس الماضي على خلفية علاقتها المتوترة مع بعض نجماتها. وجدت نفسها في وضع صعب بعدما أعلنت القائدة رونار ثم كاديدياتو دياني وماري-أنتوانيت كاتوكو عدم مشاركتهن مع المنتخب في حال بقيت في منصبها.

© 2023 AFP