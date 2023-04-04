كأس ألمانيا: فرانكفورت أول المتأهلين إلى نصف النهائي بثنائية لكولو مواني

مهاجم أينتراخت فرانكفورت الدولي الفرنسي راندال كولو مواني يحتفل بهز شباك أونيون برلين (2-صفر) في ربع نهائي مسابقة كأس ألمانيا في فرانكفورت في الرابع من نيسان/أبريل 2023.

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – بات أينتراخت فرانكفورت أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم بفوزه على ضيفه أونيون برلين ثالث البوندسليغا 2-صفر الثلاثاء في فرانكفورت في افتتاح الدور ربع النهائي.

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ويدين أينتراخت فرانكفورت بفوزه إلى مهاجمه وهدافه الدولي الفرنسي راندال كولو مواني الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 11 و13 رافعا غلته من الاهداف الى 11 في العام الحالي في مختلف المسابقات مع تمريرتين حاسمتين.

وكان أينتراخت فرانكفورت سادس البوندسليغا الذي حصد ثلاث نقاط فقط في مبارياته الخمس الاخيرة في الدوري، صاحب الأفضلية منذ البداية وكاد الدولي الفرنسي راندال كولو مواني يفعلها في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس لينارت غريل إلى ركلة ركنية لم تثمر.

ونجح كولو مواني في افتتاح التسجيل في الدقيقة 11 عندما تلقى كرة رائعة بالكعب داخل المنطقة من الدولي السابق المخضرم ماريو غوتسه فهيأها لنفسه وسددها قوية بيسراه من مسافةق ريبة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس غريل.

وعزز كولو مواني تقدم أصحاب الأرض بعد دقيقتين عندما تلقى كرة ساقطة خلف الدفاع في الجهة اليمنى من غوتسه أيضا فانطلق بسرعة ولعبها ساقطة من زاوية صعبة مستغلا خروج الحارس غريل فتابعت طريقها داخل المرمى الخالي.

وسجل فرانكفورت هدفا ثالثا عبر مهاجمه الكولومبي رافايل بوريه اثر تمريرة عرضية للبرتغالي بوتا لكنه ألغي بداعي التسلل (20).

وأجرى مدرب أونيون برلين السويسري أورس فيشر ثلاثة تبديلات مطلع الشوط الثاني بإشراكه بول جيكيل وزفن ميشال والنروجي مورتن ثورسباي مكان البرتغالي ديوغو ليتي ويانيك هابيرر وبول سيغيون، لكن دون جدوى لان فريقه لم يهدد مرمى حارس المرمى الدولي كيفن تراب.

وودع أونيون برلين مسابقة الكأس المحلية بعد بعد نحو ثلاث أسابيع من خروجه من ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على يد أونيون سانت-جيلواز البلجيكي.

وتنتظر أونيون برلين قمة ساخنة السبت ضد بوروسيا دورتموند ثاني الدوري.

وكان أونيون برلين بلغ نصف نهائي كأس ألمانيا العام الماضي قبل أن يخرج على يد لايبزيغ الذي توج لاحقا باللقب.

يذكر ان فرانكفورت توج باللقب خمس مرات اخرها عام 2018 على حساب بايرن ميونيخ حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (20).

ويلعب لاحقا بايرن ميونيخ مع فرايبورغ وصيف بطل الموسم الماضي.

ويختتم الدور ربع النهائي الأربعاء بلقاءي نورمبرغ من الدرجة الثانية مع شتوتغارت، ولايبزيغ حامل اللقب مع بوروسيا دورتموند.

© 2023 AFP