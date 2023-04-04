كأس ألمانيا: فرايبورغ يطيح ببايرن ميونيخ ومدربه الجديد توخل من ربع النهائي

© كريستوف ستاخه / اف ب

لاعبو بايرن ميونيخ ليون غوريتسكا والفرنسيان بنجامان بافار ودايو اوباميكانو (من اليمين الى اليسار) مستاؤون عقب الخروج من ربع نهائي مسابقة كأس ألمانيا في الرابع من نيسان/أبريل 2023.

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – فجر فرايبورغ وصيف بطل الموسم الماضي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أطاح ببايرن ميونيخ حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم (20 لقبا) من الدور ربع النهائي عندما تغلب عليه 2-1 الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.

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وكان بايرن ميونيخ البادئ بالتسجيل بواسطة قطب دفاعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو (19)، وأدرك فرايبورغ التعادل عبر نيكلاس هوفلر في الدقيقة 27. وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة في طريقها الى التمديد حصل فرايبورغ على ركلة جزاء انبرى لها هوفلر بنجاح (90+4).

ورد فرايبورغ الدين للنادي البافاري الذي كان أطاح به من الدور ذاته في المواجهة الاولى بينهما في المسابقة عندما تغلب عليه بسباعية نظيفة في الثاني من آذار/مارس 2005.

ولحق فرايبورغ بأينتراخت فرانكفورت الذي كان أول المتأهلين بفوزه على ضيفه أونيون برلين 2-صفر.

وفشل النادي البافاري في بلوغ دور الاربعة للمسابقة للمرة الثالثة تواليا.

وهي الخسارة الاولى لبايرن ميونيخ في ثاني مباراة له بقيادة مدربه الجديد الالماني توماس توخل خليفة يوليان ناغلسمان المقال من منصبه.

ويلتقي الفريقان السبت في فرايبورغ في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري.

وأجرى توخل تبديلا واحدا على التشكيلة التي تغلبت على دورتموند السبت، فدفع بالمدافع الدولي البرتغالي جواو كانسيلو مكان الدولي الكندي ألفونسو ديفيس.

وكانت أول محاولة خطرة في المباراة تسديدة قوية للوروا سانيه من خارج المنطقة بجوار القائم الايمن (12).

ومنح دايو أوباميكانو التقدم للنادي البافاري بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها الاختصاصي يوزوا كيميش (20).

ورد النمسوي ميكايل غريغوريتش برأسية من مسافة قريبة تصدى لها سومر بسهولة (25).

ونجح هوفلر في إدراك التعادل بتسديدة قوية رائعة بيسراه من 20 مترا عانقت الزاوية اليسرى البعيدة للحارس السويسري يان سومر (27).

وكاد ليون غوريتسكا يعيد التقدم لبايرن بتسديدة من مسافة قريبة ارتطمت باحد المدافعين وتحولت الى ركنية لم تثمر (30)، وسدد الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت كرة قوية من داخل المنطقة فوق العارضة (31).

وحرم المدافع ماتياس غينتر القائد توماس مولر من منح التقدم لبايرن عندما ابعد تسديدته من مسافة قريبة وهي في طريقها الى المرمى قبل ان يلتقطها الحارس الهولندي مارك فليكن (45+2).

وتابع بايرن ميونيخ أفضليته في الشوط الثاني وسدد تشوبو-موتينغ كرة قوية من داخل المنطقة بين يدي الحارس فليكن (52).

ورد غينتر برأسية من مسافة قريبة بين يدي سومر (53).

وحرمت العارضة الفرنسي الاخر بنجامان بافار من التعزيز بردها راسية من داخل المنطقة اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها كيميش (62).

ودفع توخل لجمال موسيالا وسيرج غنابري مكان تشوبو-موتينغ وسيرج غنابري (64).

ولعب توخل ورقة السنغالي ساديو مانيه مكان غوريتسكا (79).

وحصل فرايبورغ على ركلة جزاء اثر لمسة يد على البديل موسيالا بعد تسديدة "على الطاير" لهوفلر داخل المنطقة في الدقيقة الثالثة الاخيرة من الوقت بدل الضائع فانبرى لها هولر بنجاح (90+4).

© 2023 AFP