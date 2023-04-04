كأس إسبانيا: أوساسونا يواصل مغامرته ويبلغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه

لاعبو أوساسونا يحتفلون بالتأهل الى المباراة النهائية لمسابقة كأس اسبانيا عقب التعادل مع اتلتيك بلباو 1-1 في اياب نصف النهائي في الرابع من نيسان/أبريل 2023.

بلباو (إسبانيا) (أ ف ب) – واصل أوساسونا مغامرته في مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم وبلغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه بتعادله مع مضيفه أتلتيك بلباو 1-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي صفر-1) الثلاثاء في الدربي الباسكي في إياب نصف النهائي.

إعلان اقرأ المزيد

وكان أوساسونا حسم مباراة الذهاب في صالحه بهدف وحيد سجله الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 47. ونجح أتلتيك بلباو في فرض التمديد على أوساسونا عندما أنهى الوقت الأصلي في صالحه بهدف وحيد سجله المهاجم الدولي الغاني إيناكي وليامس بضربة رأسية في الدقيقة 33.

وفي الوقت الذي كان فيه الفريقان يقتربان من اللجوء الى ركلات الترجيح لحسم المتأهل الأول إلى المباراة النهائية، نجح البديل بابلو ايبانيس في تسجيل هدف التعادل والتأهل لأوساسونا في الدقيقة 116 بتسديدة "على الطاير" بيمناه.

ويلتقي برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد الأربعاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إياب مباراة نصف النهائي الثانية (1-صفر ذهابا).

وكان أوساسونا أطاح بقطبي الأندلس ريال بيتيس حامل اللقب بركلات الترجيح وجاره اشبيلية بعد التمديد من ثمن وربع النهائي تواليا، علما انه احتاج ايضا الى الوقتين الاضافيين لتخطي عقبة ناستيك تاراغونا من الدور الـ32.

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها أوساسونا المباراة النهائية لمسابقة الكأس بعد الاولى عام 2005 عندما خسر امام ريال بيتيس 1-2 بعد التمديد.

وقال إيبانيس لموفيستار: "في الوقت الحالي، ليس لدي كلمات، كنا نعاني مثل الكلاب طوال المباراة".

وأضاف "(هذا الهدف) لكل هؤلاء المشجعين الذين يهتفون لنا، إنه شيء لا يمكن تفسيره. كنا نعلم أن ذلك يمكن أن يحدث، وأنهم يمكن أن يسجلوا ضدنا. لقد عانينا، واصلنا العمل وفي النهاية حصلنا على مكافأتنا".

وتابع "الآن بعد أن وصلنا إلى هنا، علينا أن نحلم ونسعى لتحقيقه. لا يهمني إذا كان مدريد أو برشلونة، سنظل نحلم".

ووصل أتلتيك بلباو إلى نصف النهائي أربعة مواسم متتالية، لكنه لم يرفع الكأس منذ عام 1984. خسر ست مباريات نهائية منذ تتويجه الأخير.

وقال ويليامس: "لقد أتيحت لنا العديد من الفرص لتحقيق الفوز، لكن في كرة القدم تحدث هذه الأشياء أحيانًا".

وأضاف "نحن حزينون جدا، مضطربون، سنحاول ونرفع رؤوسنا ونعود".

© 2023 AFP