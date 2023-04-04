كأس إيطاليا: لوكاكو ينتزع تعادلا ثمينا لإنتر في ذهاب "دربي إيطاليا"

© ماركو بيرتوريلو / اف ب

حكم مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا يشهر البطاقة الحمراء في وجه مهاجم الاخير الدولي البلجيكي رومليو لوكاكو في الرابع من نيسان/أبريل 2023.

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – انتزع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو تعادلا ثمينا لفريقه إنتر ميلان أمام مضيفه يوفنتوس الثلاثاء في "دربي إيطاليا" على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم.

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وكان يوفنتوس في طريقه الى حسم المباراة بهدف لمدافعه الدولي الكولومبي خوان كوادرادو سجله في الدقيقة 83، لكن إنتر ميلان حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع اثر لمسة يد على مدافع فريق "السيدة العجوز" الدولي البرازيلي جيلسون بريمر.

وانبرى لوكاكو الذي دخل بديلا للمهاجم البوسني إدين دجيكو في الدقيقة 69، لركلة الجزاء بنجاح مدركا التعادل (90+5).

وتوترت الاجواء بين الفريقين عقب الهدف ونال لوكاكو البطاقة الصفراء الثانية (الاولى في الدقيقة 80) بسبب استفزازه لجماهير يوفنتوس عقب تسجيله التعادل فطرد (90+5).

وطرد أيضا كوادرادو وحارس مرمى إنتر ميلان السلوفيني سمير هاندانوفيتش بسبب سلوك غير رياضي (90+8) عقب نهاية اللقاء.

ويلتقي الفريقان إيابا في 26 نيسان/أبريل الحالي على ملعب "جوسيبي مياتسا" في ميلانو.

ويلتقي كريمونيزي مع فيورنتينا الاربعاء في مباراة ذهاب نصف النهائي الثانية.

© 2023 AFP