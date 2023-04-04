لاجئات مسيحيات عراقيات يمتهنّ الخياطة في كنيسة بعمّان من أجل البقاء

اللاجئة العراقية سارة نائل تعمل في مشغل للخياطة في العاصمة الاردنية عمان في 23 اذار/مارس 2023

عمان (أ ف ب) – في إحدى الكنائس في الأردن، تخيط العشرينية سارة نائل قميصًا ضمن مشروع أتاح لعشرات النساء اللواتي فررن من العنف في العراق المجاور، مهارات لكسب لقمة العيش.

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نجت نساء عديدات بصعوبة من العنف المفرط الذي مارسته "دولة الخلافة" التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من العراق وسوريا، قبل أن ينتهي بهن المطاف في الأردن يعانين للحصول على عمل.

تنكب سارة نائل (25 عاما)، وهي لاجئة مسيحية عراقية من بلدة قرقوش تعلمت مهنة الخياطة في الطابق الثالث في كنيسة مار يوسف في عمان، على ماكينة الخياطة في طرف المكان لتخيط قطعة قماش مشرقة زرقاء اللون تمهيدا لصنع قميص.

وتقول سارة التي وصلت إلى الأردن عام 2019 وبدأت تعمل في هذه الورشة منذ عام 2021 إن "الحياة هنا بالغة الصعوبة، وإذا لم نعمل لا نستطيع ان نعيش، فنحن عراقيون ممنوع علينا ان نعمل في أي مكان لذا أعمل هنا فيما يعمل أخي في مطبخ الكنيسة. إنه مكان آمن".

تصطف في المكان طاولات بيضاء الواحدة بجانب الأخرى وقد وضعت فوقها العديد من الملابس المصنوعة والمطوية. وفي الزوايا وضعت ماكينات الخياطة ولفائف قماش ملونة تنتظر القص.

وسارة واحدة من عشرات آلاف اللاجئين العراقيين الذي يقيمون في الأردن بعد أن فروا من العنف في بلدهم.

اكثر من 120

تدربت في مشروع خياطة ملابس يحمل إسم "رافدين - صنع فتيات عراقيات" أسسه عام 2016 ماريو كورنيولي، كاهن إيطالي مقيم في الأردن.

وقام هذا الكاهن بالتعاون مع مصممين وخياطين إيطاليين بتعليم أكثر من 120 فتاة مهنة الخياطة ومساعدتهن في كسب لقمة العيش.

فرت سارة وعائلتها من بلدة قرقوش المسيحية (30 كلم شرق الموصل) إلى أربيل شمالا في 6 آب/أغسطس 2014 بعد هجوم مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

مكثوا هناك لأربع سنوات، ولدى عودتهم تعرضوا للتهديد، فأجبروا على الفرار مجددا إلى أربيل لمدة عام ثم قرروا المجيء الى عمان لطلب اللجوء من سفارة استراليا، لكن طلبهم رفض خمس مرات، حسبما تقول.

وحين أعلن التنظيم قيام "الخلافة الاسلامية" على مساحة تفوق 240 ألف كيلومتر مربع تمتدّ بين سوريا والعراق، تحكّم مقاتلوه بمصائر سبعة ملايين شخص.

وبثّ هؤلاء الرعب في مناطق سيطرتهم وفرضوا تطبيقاً صارماً جداً للشريعة الإسلامية، ونفّذوا اعتداءات وحشية قبل أن تتقلّص مساحة سيطرتهم تدريجياً.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، أعلن العراق الانتصار على التنظيم الذي قام بما سماه عمليات "تطهير ثقافي" عبر تدمير مواقع أثرية ورموز دينية مسيحية وإسلامية.

وتضيف سارة "والدي كبير في السن وأمي مريضة بالسرطان، لذلك توجب علينا ان نعمل ونتدبر أمورنا لأن من الصعب ان نعود. لم يعد لدينا شيء هناك كي نعود إلى العراق"، البلد الذي كان يعد 1,5 مليون مسيحي قبل سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وهم أقل اليوم من 500 ألف.

وتختم "أنا سعيدة، فإضافة الى كوني خريجة دبلوم محاسبة صرت أتقن مهنة خياطة الملابس والجلود".

سبعة اعوام على الورشة

لمناسبة مرور سبعة اعوام على تأسيس هذا المشروع، أقيم إحتفال في الورشة قدمت خلاله الفتيات بعض أعمالهن.

ويقول الأب كورنيولي مدير مؤسسة "حبيبي فالتيبيرينا" لفرانس برس "هذه أفضل طريقة لمساعدة هاتيك اللاجئات لأننا نحاول مساعدتهن بكرامة حتى يتمكن من تعلم شيء من المهارات الوظيفية ومساعدة عائلاتهن".

لاجئة عراقية تعمل في مشغل للخياطة في العاصمة الاردنية عمان في 12 اذار/مارس 2023 © خليل مزرعاوي / اف ب

ويوضح أن "كثيرات منهن هن الوحيدات اللواتي يعملن في أسرهن ويتمكن من خلال المال الذي يتلقونه من المشروع من إعالة أسرهن للبقاء على قيد الحياة".

ويضيف "هاتيك الفتيات تم طردهن من قراهن في سهل نينوى من قبل تنظيم داعش، في البداية ذهبن الى كردستان ثم سمح لهن بالمجيء إلى هنا ودخول الأردن".

ويتابع "اعتقدن في البداية أنهن سيبقين في الأردن بضعة أشهر، لكنهن علقن هنا، بعض العائلات غادرت وبعضها لا يزال ينتظر هنا"، مشيرا الى أن "هناك عائلات أخرى جديدة ما زالت تصل، لذا فهذه مشكلة مستمرة، لكن هذا المشروع سمح للاجئات بفعل شيء والبقاء على قيد الحياة".

ويعبر عن سعادته "لأن هذا المشروع يمنح كثيرات من الفتيات فرصة لتعلم شيء ما، وربما يمكنهن استخدام هذه المهارات عندما يغادرن" المملكة، اذ ينتظرن الرحيل الى بلد ثالث.

ويشير الى "قصص نجاح" لبعض الفتيات اللواتي غادرن الأردن ووجدن عملا في أستراليا أو كندا أو الولايات المتحدة.

تباع المنتجات التي تخيطها الفتيات وهي فساتين وسترات وأحزمة وربطات في إيطاليا ولمغتربين مقيمين في عمان.

لكن الأب كورنيولي يأمل أن يصبح للورشة علامة تجارية، ويقول "حلم +رافدين+ الآن هو أن يكون لها علامة تجارية بحيث نتوجه إلى السوق ونبيع المزيد، لأن المشروع يجب أن يتصف باستدامة ذاتية وأن يدعم الفتيات".

قبل أن تأتي إلى الأردن عام 2017 كانت ديانا نبيل (29 عاما) وهي لاجئة مسيحية من بغداد تعمل محاسبة في شركة مقاولات.

أُتيح لها أن تكتسب بعض الخبرة في مجال الخياطة قبل ثلاثة أعوام من خلال فرصة عملها الأولى في هذه الورشة.

وتقول ديانا التي جاءت الى الأردن برفقة والديها وعمتها تمهيدا للجوء الى أستراليا حيث تعيش شقيقتها، "في البداية كنت اعرف أمورا قليلة عن الخياطة. هنا تعلمت أكثر وبدأت أخيط الأقمشة والجلود".

وتضيف "بعض أقاربنا يساعدوننا ماليا وأحيانا تساعدنا الأمم المتحدة قليلا جدا، ومع عملي هنا نتدبر أمورنا".

ويقول وائل سليمان مدير منظمة "كاريتاس" في الأردن، التي تقدم مساعدات إنسانية وطبية للاجئين لفرانس برس، "لا يزال ما بين 12 الفا و13 ألف لاجىء مسيحي عراقي في الأردن، وهؤلاء محبطون لأن لا حلول لمشكلتهم".

ويضيف "يأملون باللجوء إلى بلد ثالث، لكن في ضوء الوضع وما يجري في العالم، تبدو الأبواب موصدة أمامهم".

ويخلص سليمان "هم يخافون المستقبل ولا أحد يمكنه أن يلومهم على ذلك".

© 2023 AFP