الرئيس الأوكراني وصل الى بولندا

© سيرغي سوبينسكي / ا ف ب

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مدينة بوتشا في 31 آذار/مارس 2023

وارسو (أ ف ب) – وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الأربعاء الى بولندا، في أول زيارة رسمية له الى هذا البلد، كما أعلنت الرئاسة البولندية.

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وقال مارسين بريداتش المستشار في الرئاسة البولندية لتلفزيون "تي في ان 24"، "لقد عبر السيد الرئيس الحدود البولندية. وهو في الأراضي البولندية".

ستنظم مراسم استقبال رسمية عند الساعة 13,00 ت غ أمام القصر الرئاسي في وارسو.

لم يكشف عن برنامج زيلينسكي المفصل خلال هذه الزيارة التي تستمر يوما واحدا باستثناء مراسم الاستقبال ولقاء عام في باحة القصر الملكي عند الساعة 20,00 ت غ.

ويلتقي زيلينسكي أيضا نظيره البولندي أندريه دودا ورئيس الحكومة ماتيوش مورافيتسكي ومسؤولين آخرين للبحث في شؤون "الأمن والعلاقات الدولية والاقتصادية لكن أيضا مسائل تاريخية" حساسة بين البلدين كما أضاف بريداتش.

تعد بولندا المجاورة لاوكرانيا بين الدول الأكثر انخراطا في مساعدة كييف منذ الغزو الروسي الذي بدأ في شباط/فبراير 2022 وتستخدم خصوصا منصة لوجستية لتسليم المساعدات العسكرية والإنسانية.

أعلنت وارسو الاثنين عن تسليم أولى الطائرات المقاتلة من طراز ميغ-29 التي وعدت بها أوكرانيا.

وكان الرئيس البولندي أعلن في منتصف آذار/مارس أن وارسو تنوي إرسال أربع طائرات إلى أوكرانيا، ما جعل بولندا أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تتخذ مثل هذا القرار.

سلمت بولندا أيضا اوكرانيا 14 دبابة Leopard 2A4 في شباط/فبراير-آذار/مارس.

وعند بدء الغزو الروسي، استقبل البولنديون لاجئين أوكرانيين بأعداد كبيرة.

© 2023 AFP