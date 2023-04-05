الرئيس الأوكراني يقوم بأول زيارة رسمية الى بولندا

© فويتيك رادوانسكي / ا ف ب/AFP

الرئيس البولندي اندريه دودا (الثاني من اليمين) وزوجته اغاتا كورنهاوسر-دودا (يمين) مع نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته اولينا زيلينسكا خلال حفل الاستقبال الرسمي في القصر الرئاسي في وارسو في 5 نيسان/ابريل 2023.

وارسو (أ ف ب) – بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء زيارته الرسمية الأولى الى بولندا، الحليفة الرئيسية، لشكرها على مساعدتها في مواجهة الغزو الروسي وبحث العلاقات الأمنية والاقتصادية المستقبلية بين البلدين.

إعلان اقرأ المزيد

بدأت الزيارة التي أحيط برنامجها المفصل بسرية تامة حتى اللحظة الأخيرة، بحفل استقبال رسمي أمام القصر الرئاسي على وقع الاناشيد العسكرية.

من فندق مجاور لمقر الرئيس البولندي أندريه دودا ينزل فيه، عبر زيلينسكي مرتديا زيه العسكري التقليدي برفقة زوجته مسافة الخمسين مترا الفاصلة في سيارة ليموزين محاطا بحماية أمنية مشددة.

وسيعقد مؤتمرا صحافيا مشتركا مع نظيره البولندي ثم لقاء عاما في باحة القصر الملكي بعد الظهر.

وقال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني سيرغي نيكيفوروف إن زيارة زيلينسكي وزوجته ستشمل "خصوصا محادثات مع الرئيس اندريه دودا ورئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي وتوقيع وثائق ثنائية".

واضاف ان الرئيس سيلتقي ممثلين عن شركات بولندية خلال منتدى أعمال أوكراني-بولندي، ورئيسي مجلسي البرلمان ومتطوعين ورجال انقاذ الى جانب رؤساء بلديات مدن تقع على طول الحدود مع أوكرانيا.

وقال نيكيفوروف "مساء سيتوجه فولوديمير زيلينسكي بخطاب عظيم للبولنديين والأوكرانيين المقيمين في بولندا" مضيفا "هي أول زيارة يقوم بها الرئيس الأوكراني إلى بولندا لانه حتى الان اعتدنا السفر عبر أراضيها إلى دول أخرى".

غالبا ما تستخدم بولندا كمحطة توقف للمسؤولين الدوليين الذين يتوجهون لاحقا الى اوكرانيا عبر القطار.

وارسو هي خامس عاصمة عالمية يزورها زيلينسكي منذ بداية الغزو الروسي لبلاده في شباط/فبراير 2022 بعد واشنطن ولندن وباريس وبروكسل.

وهو سادس لقاء بين رئيسي الدولتين البولندية والأوكرانية، في فترة الحرب هذه، بينها اجتماعا عمل في بولندا على الحدود بين البلدين.

وأضاف الناطق أن "الدفاع هو موضوع رئيسي للزيارة بالطبع. سنبحث الدفاع والاقتصاد وحركة المرور عبر الحدود لا سيما خطوط السكك الحديد وتوسيع فرص عبور الحدود".

- "الكثير من الاقتصاد"-

وأوضح "سنبحث الكثير من الاقتصاد، على مستوى الدولة وكذلك خلال لقاءات مع الشركات. سنبحث شؤوننا الأوروبية والعقوبات" ضد روسيا.

من جهته قال مارسين بريداتش المستشار في الرئاسة البولندية إنه سيتم وضع "خطة للمستقبل، لكي يتمكن رجال الأعمال البولنديون من تنفيذ مشاريعهم في أوكرانيا" لا سيما حين تبدأ عملية إعادة إعمار البلاد بعد انتهاء الحرب.

منذ فترة، تشهد بولندا تظاهرات لمزارعين يحتجون على واردات القمح الأوكرانية الضخمة التي زعزعت استقرار السوق المحلية.

أمام هذه الضغوط، أعلن وزير الزراعة البولندي هنريك كووالتشيك الأربعاء استقالته.

وأضاف المستشار الرئاسي البولندي أن الرئيسين سيبحثان أيضا "مسائل تاريخية" حساسة بين البلدين تعود خصوصا الى حقبة الحرب العالمية الثانية.

تستخدم بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي المجاورة لاوكرانيا، منصة لوجستية مهمة لنقل المساعدات العسكرية والانسانية الغربية الى كييف.

أعلنت وارسو الاثنين عن تسليم أولى الطائرات المقاتلة من طراز ميغ-29 التي وعدت بها أوكرانيا.

وكان الرئيس البولندي أعلن في منتصف آذار/مارس أن وارسو تنوي إرسال أربع طائرات إلى أوكرانيا، ما جعل بولندا أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تتخذ مثل هذا القرار.

سلمت بولندا أيضا اوكرانيا 14 دبابة "ليوبارد 2ايه4" في شباط/فبراير-آذار/مارس.

وعند بدء الغزو الروسي، استقبل البولنديون لاجئين أوكرانيين بأعداد كبيرة.

© 2023 AFP