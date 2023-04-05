ايران تعين سفيرا في الامارات بعد ثماني سنوات من شغور المنصب

وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في طهران في 19 آذار/مارس 2023.

طهران (أ ف ب) – عينت إيران سفيرا في الامارات، بعد قرابة ثماني سنوات على مغادرة سلفه، في إطار تحسين علاقاتها الدبلوماسية مع دول الخليج.

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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) "بعد مرور 8 سنوات على عدم تعيين سفير ايراني لدى الامارات، سيكون رضا عامري أول سفير يمثل طهران في ابوظبي".

وكانت الإمارات خفّضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إيران العام 2016 بعد اقتحام مجموعات إيرانية للسفارة السعودية في العاصمة طهران اثر إعدام رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر في المملكة.

وأبقت الإمارات على علاقات اقتصادية مع إيران.

في آب/أغسطس، أعلنت الإمارات إعادة سفيرها إلى طهران تنفيذاً لرغبتها في "تعزيز العلاقات" مع إيران.

يأتي تعيين عامري بعد إعلان إيران والسعودية، في 10 آذار/مارس، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة خلال شهرين، إثر مفاوضات استضافتها الصين.

أكد النائب الأول للرئيس الايراني محمد مخبر الإثنين قبول الرئيس إبراهيم رئيسي دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض.

وحتى ذلك الحين، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بنظيره السعودي "في الأيام المقبلة".

وعامري هو دبلوماسي مخضرم شغل منصب المدير العام لشؤون الرعايا الإيرانيين في الخارج، كما عين سابقا سفير ايران لدى الجزائر والسودان واريتيريا، بحسب ارنا.

© 2023 AFP