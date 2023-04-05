بطولة فرنسا: بلايلي يلتحق بأجاكسيو بعد تأخر جدلي

© باسكال بوشار-كازابيانكا / ا ف ب

عاد بلايلي إلى صفوف أجاكسيو بعد تأخره اثر فترة التوقف الدولية

باريس (أ ف ب) – أعلن نادي أجاكسيو الفرنسي عودة مهاجمه الجزائري يوسف بلايلي بعد تأخره عن اللحاق بصفوفه اثر فترة التوقف الدولية مع منتخب بلاده، ما أثار تكهنات حول تمرده على ادارته.

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كتب أجاكسيو الأربعاء في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "قرر النادي يوم الثلاثاء 28 آذار/مارس الماضي، منح يوسف بلايلي بضعة ايام إضافية بسبب اصابته في العضلة المقرّبة. أبلغ الطاقم الطبي والرياضي وتابعوا رعاية اللاعب".

تابع النادي "استقبل المدرب أوليفييه بانتالوني والمنسق الرياضي يوهان كافالي، يوسف بلايلي، بسبب تأخره 48 ساعة عن الموعد المتفق عليه... يوسف الآن في مرحلة إعادة التأهيل مع طاقمنا الطبي".

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت قبل يومين ارسال اللاعب الذي سجل 6 أهداف في 16 مباراة لنادي جزيرة كورسيكا، صورة للموجات فوق الصوتية تثبت اصابته، لكنه اتخذ قرار العلاج في الجزائر بنفسه إلى جانب عائلته، فيما تعين عليه الحصول على طلب مسبق من ادارته.

ويبدو أجاكسيو في وضع صعب للنجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية هذا الموسم، إذ يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 21 نقطة من 29 مباراة.

ولطالما كان لمسيرة بلايلي (31 عاماً و47 مباراة دولية)، ابن مدينة وهران وصاحب الموهبة اللافتة، محطات انضباطية جدلية مع أنديته السابقة، على غرار الترجي التونسي، اتحاد العاصمة الجزائري، أنجيه وبريست الفرنسيين، الأهلي السعودي وقطر القطري.

© 2023 AFP