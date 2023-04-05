دوري "أن بي ايه": 52 نقطة لإمبيد في سلة بوسطن تقرّبه من جائزة افضل لاعب

© تيم نواتشوكوو / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – عزّز الكاميروني العملاق جويل إمبيد حظوظه باحراز حائزة افضل لاعب هذا الموسم، بتسجيله 52 نقطة وقيادة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى فوز صعب على غريمه في المنطقة الشرقية بوسطن سلتيكس 103-101، الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وشهد ملعب "ولس فارغو سنتر" معركة قوية أمام أكثر من عشرين ألف متفرج، جمعت وصيف وثالث المنطقة الشرقية.

وبسقوطه، بات بوسطن (54 فوزاً و25 خسارة) أمام ضرورة الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية من الدور المنتظم وخسارة المتصدر ميلووكي باكس (57-22) مبارياته الثلاث، ليأمل في صدارة المنطقة الشرقية ويحصل على افضلية الأرض في الأدوار الاقصائية (بلاي أوف).

وتعملق إمبيد بتسجيله 20 من أصل 25 محاولة، اضاف اليها 13 متابعة و6 تمريرات حاسمة، فيما سجل زميله جيمس هاردن 20 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

وساهمت الثلاثيات المتأخرة لبي جاي تاكر (3 من 3 محاولات)، في منح سيكسرز الفوز على أرضه، ليرفع رصيده إلى 52 فوزاً و27 خسارة.

وعاش سيكسرز لحظات عصيبة في نهاية المباراة، مع اهدار تقدمه 103-96 قبل 10 ثوان من نهاية الوقت، ليسمح لبوسطن بتقليص الفارق إلى نقطتين.

أهدر النجم جايسون تايتوم محاولة أخيرة عند الصافرة، كانت قادرة على فرض التمديد.

وكان الموزع ديريك وايت أفضل مسجل لدى الخاسر مع 26 نقطة بينها 4ثلاثيات، واضاف تايتوم 19 وماركوس سمارت 17.

ولم يكن إمبيد راضياً عن تخلي فريقه عن التقدم وتبديد الفوز الأول على بوسطن على هذا الموسم "لا أعرف ماذا كنا نفعل. يجب أن نكون أفضل من ذلك، بما فيهم أنا. يجب أن نكون أفضل".

تابع "لم نكن جيدين هجومياً بما فيه الكفاية ودفاعياً تمكنا من ايقافهم عند الضرورة. لكن يجب أن نكون أفضل، وقد نلاقيهم في الادوار الاقصائية".

وبعد هذه الملحمة السلوية، اعتبر مدرب سيكسرز دوك ريفرز ان المنافسة على لقب أفضل لاعب هذا الموسم قد حُسمت لمصلحة لاعبه إمبيد "لقد قمنا بأخطاء عدية اليوم، لكن جويل إمبيد كان العمل الصحيح".

تابع "لقد سجل الرجل نصف عدد نقاطنا في مباراة ضمن دوري أن بي ايه. أنا منحاز، لكن السباق انتهى على جائزة أفضل لاعب".

© 2023 AFP