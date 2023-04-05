رئيس مجلس النواب الأميركي يستقبل في كاليفورنيا رئيسة تايوان

© Frederic J. Brown / ا ف ب/ا ف ب

رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي مستقبلاً رئيسة تايوان تساي إينغ-وين في مدينة سيمي فالي بولاية كاليفورنيا في 5 نيسان/أبريل 2023.

سيمي فالي، فينتورا، كاليفورنيا (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – استقبل رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي في كاليفورنيا الأربعاء رئيسة تايوان تساي إينغ-وين في مستهلّ اجتماع أثار حتى قبل انعقاده غضب بكين.

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وعقد الاجتماع بين مكارثي وتساي في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية بمدينة "سيمي فالي".

واحتشد أمام المكتبة متظاهرون مؤيّدون لبكين وآخرون مؤيّدون لتايوان في تجمّعين متضادّين.

ورسمياً، فإنّ رئيسة تايوان ليست في زيارة للولايات المتّحدة بل هذه مجرّد محطة عبور "ترانزيت" في طريق عودتها إلى بلادها من جولة في أميركا اللاتينية.

والأربعاء، سعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى التقليل من أهمية هذا الاجتماع، إذ كرّر وزير الخارجية أنتوني بلينكن القول إنّ رئيسة تايوان لا تقوم بزيارة رسمية للولايات المتّحدة بل وجودها في هذا البلد هو مجرّد "ترانزيت".

ودعا بلينكن الحكومة الصينية الى عدم استخدام الاجتماع بين مكارثي وتساي "ذريعة (..) لإثارة التوتّرات".

© 2023 AFP