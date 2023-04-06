إصابة فتى فلسطيني برصاص مستوطن اسرائيلي في البلدة القديمة في القدس

© أحمد غرابلي / ا ف ب

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القدس (أ ف ب) – أصيب فتى فلسطيني من البلدة القديمة فى القدس الشرقية المحتلة ليل الاربعاء الخميس برصاصة مستوطن في ذراعه بحسب الشرطة الاسرائيلية وعائلة الفتى.

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أصيب الفتى خضر غراب (15 عاما) برصاص مستوطن يسكن الحي نفسه في عقبة السرايا بالقدس القديمة بحسب ما افاد والده سامر وكالة فرانس برس.

وأكدت جمية الهلال الأحمر القدس أن طواقمها" نقلت فتى(15 عاما) إصيب برصاصة حية في الذراع في البلدة القديمة إلى مستشفى المقاصد".

وأكدت الشرطة الاسرائيلية في بيان إصابة فتى "بجروح طفيفة" مضيفة أن

"تحقيقا أوليا أظهر أن الصبي هاجم وهدد بعصا شخصًا آخر من سكان البلدة القديمة في الستينيات من العمر".

وأضافت الشرطة "أطلق الشخص الستيني الذي يحمل سلاحا مرخصا (في اشارة الى المستوطن)النار على الفتى، ولا تزال ملابسات القضية قيد التحقيق".

إلا ان والد الفتى المصاب قال إن ابنه كان عائدا إلى المنزل قرابة منتصف الليل عندما حاول الرجل منعه من الوصول إلى المنزل وحصل تلاسن بينهما أطلق على اثره الرجل "رصاة مرت بمحاذاة اذنه ولم تصبه".

وأضاف الأب أن نجله هرب وتسلح بعصا "للدفاع عن نفسه،عندهااطلق المستوطن الرصاصة الثانية أصابت ذراعه".

وأشار إلى ان الشرطة "حضرت (..) وحققت الشرطة بالموضوع،واقتادته معها".

وقالت روان والدة خضر من مستشفى المقاصد لوكالة فرانس برس "إن الاطباء يعملون على ايقاف النزيف في ذراعه".

© 2023 AFP