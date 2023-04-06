بطولة إنكلترا: ستيليني يدافع عن كاين بعد تسببه بطرد دوكوريه

© بيتر باول / ا ف ب

مهاجم توتنهام هاري كين (إلى اليسار) يتجادل مع لاعب وسط إيفرتون المالي عبدولاي دوكوريه خلال مباراة الفريقين على ملعب غوديسون بارك في ليفربول في 3 نيسان/أبريل 2023

لندن (أ ف ب) – دافع الإيطالي كريستيان ستيليني المدرب الموقت لنادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم عن مهاجمه الدولي هاري كاين في دوره المثير للجدل في حصول لاعب وسط إيفرتون الدولي المالي عبدولاي دوكوريه على بطاقة حمراء.

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طُرد دوكوريه بعدما وضع يده اليسرى على وجه كاين في مباراة التعادل 1-1 بين الفريقين على ملعب "غوديسون بارك" في ليفربول الإثنين، في حين بدا أن رد فعل قائد توتنهام المبالغ فيه ساهم في حالة الطرد في الدقيقة 58.

علّق مدافع ليفربول السابق والمحلل في قناة "سكاي سبورتس" جيمي كاراغر على ما حصل قائلاً أنه سيكون "محرجاً" لو تصرف مثل كاين.

لكن قبل مواجهة برايتون ضمن منافسات المرحلة 30 من الدوري السبت، رد ستيليني مدرب توتنهام الموقت على منتقدي الهداف التاريخي للنادي.

قال ستيليني الذي حلّ بدلاً من مواطنه أنتونيو كونتي المقال من مهامه أمام الصحافيين الخميس "أعتقد أنه من الغريب أن يقول بعض اللاعبين السابقين أشياء أعتقد أنها خاطئة بشأن هاري".

وتابع "هم لاعبون سابقون ويفهمون الفارق بين رؤية مثل هذا الوضع بالحركة البطيئة وعيش هذه التجربة في الوقت الفعلي. الأمر مختلف تماماً".

وأردف "قال مدرب إيفرتون (شون دايتش) إنها بطاقة حمراء واضحة، لذلك لا يوجد نقاش حول هذا. لا أفهم لماذا تحدّث بعض اللاعبين عن هذه المسألة".

سجل كاين هدفه الـ 22 هذا الموسم في البريميرليغ أمام إيفرتون، إلا أن مساهمته في طرد دوكوريه طغت على انجاز أفضل هداف في تاريخ منتخب "الأسود الثلاثة".

وأضاف ستيليني مطالباً النقاد بإبداء المزيد من الاحترام "لم أره أبدا يبالغ في شيء ما. رأيته يقف بعد اعتراض قويّ ولدينا الكثير من الأمثلة"، مشدداً على أن كاين هو "من اللاعبين الرائعين من جميع النواحي، وكذلك في السلوك والاحترام الذي يحظى به. إنه يحترم اللعبة كثيراً".

وختم قائلاً "من المهم قول هذا ويجب على الجميع أن يفهم أنه لا يمكنهم تحدي هاري في هذا الجانب. أعتقد أنهم لا يتفقون مع توتنهام، بدلاً من عدم الاتفاق مع هاري. أعتقد أنهم يحترمون هاري لكن ربما لا يحترمون توتنهام بما فيه الكفاية".

© 2023 AFP