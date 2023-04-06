تايوان ترصد ثلاث سفن حربية ومروحية صينية بالقرب من الجزيرة

© صورة موزعة / وزارة الدفاع الوطني التايوانية/اف ب

بحار تايوان يراقب حاملة الطائرات الصينية شاندونغ في شرق تايوان في 05 نيسان/ابريل 2023

تايبيه (أ ف ب) – أعلنت تايوان أنها رصدت ثلاث سفن حربية ومروحية صينية مضادة للغواصات بالقرب من الجزيرة صباح الخميس، بعد اجتماع بين رئيستها تساي إنغ ون ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي في مدينة لوس أنجليس.

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وقال وزير الدفاع التايواني في بيان إن "طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي وثلاث سفن تابعة للبحرية رصدت في الساعة السادسة (22,00 ت غ) الأربعاء.

وأضاف أن "القوات المسلحة راقبت الوضع وكلفت طائرة من قوة +الدورية الجوية القتالية+ وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية للرد على هذه الأنشطة".

وكانت الرئيسة تساي التقت رئيس مجلس النواب بالقرب من لوس أنجليس على الرغم من تحذيرات أطلقتها بكين في الأسابيع الأخيرة.

وتوعدت بكين الخميس "باتخاذ اجراءات حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".

ورأت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن اللقاء بين تساي ومكارثي على الأراضي الأميركية تعد "أعمال تواطؤ خاطئة بشكل خطير" بين الولايات المتحدة وتايوان.

بورك-كهف/اا

© 2023 AFP