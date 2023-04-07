"أن بي آيه": ميامي يُبقي على حظوظه بالتأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية بفوز على فيلادلفيا

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نجم فينيكس صنز كيفن دورانت في صراع مع زيك نادجي من دنفر ناغتس خلال لقاء الفريقين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 6 نيسان/أبريل 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – حافظ ميامي هيت على حظوظه بالتأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بفوزه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الضامن تأهله 129-101 الخميس.

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وفي وقت ضمن سفنتي سيكسرز المركز الثالث في المنطقة الشرقية برصيد 52 فوزاً مقابل 28 هزيمة وينتظر معرفة هوية منافسه في الدور الأول من "البلاي أوف"، بذل هيت السابع قصارى جهده من أجل الخروج فائزا والحفاظ على خيط رفيع بتجاوز بروكلين نتس السادس في سعيه لانتزاع البطاقة الأخيرة للتأهل المباشر.

وتتلخص مهمة هيت بفوزه في مباراتيه الأخيرتين أمام واشنطن ويزارد وأورلاندو ماجيك، بالتزامن مع خسارة نتس الذي يملك مصيره بيديه مباراتيه الأخيرتين على أرضه أمام أورلاندو وفيلادلفيا.

وبانتظار ما ستؤول إليه الأمور، فرض هيت هيمنته منذ بداية الربع الأول الذي أنهاه متقدماً 41-31 مع نسبة نجاح 68.2 في المئة عن الرميات. تقدم بفارق 33 نقطة في بعض فترات اللقاء مستفيداً من تراجع الأداء الدفاعي لفيلادلفيا على وقع تألق الثنائي جيمي باتلر وتايلر هيرو مع 24 نقطة لكل منهما.

وبرز عند الخاسر الكاميروني جويل إمبيد مع 21 نقطة في 30 دقيقة، حيث أمضى الربع الأخير على مقاعد البدلاء للراحة تفادياً للتعرض لاصابة.

ومن دون نجومه دونوفان ميتشيل وداريوس غارلاند وإيفان موبلي وجاريت آلن، لم يجد كليفلاند كافالييرز صعوبة في الفوز على أورلاندو ماجيك 118-94 الذي خاض اللقاء بدوره من دون لاعبيه الاساسيين.

وبرز في صفوف كافالييرز البديل المخضرم داني غرين (35 عاماً) بتسجيله 21 نقطة.

في المنطقة الغربية، عاد أوكلاهوما سيتي ثاندر العاشر إلى سكة الانتصارات بعدما مُني بثلاث هزائم توالياً بفوزه على يوتا جاز 114-98، وحافظ على آماله بمقعد في الملحق.

وفي حال تمكن سيتي ثاندر الذي تألق في صفوفه الثنائي الكندي شاي غيلجوس-ألكسندر مع 22 نقطة والأسترالي جوش غيدي (17 نقطة و8 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات) من الفوز في مباراته الأخيرة على ممفيس غريزليز الأحد، فسيضمن خوض الملحق على حساب دالاس مافريكس الحادي عشر.

وسيشكل اخفاق مافريكس ضربة موجعة لآمال الفريق الذي وصل إلى نهائي المنطقة في الموسم الماضي وللثنائي السلوفيني لوكا دونتشيتش وكايري إرفينغ.

وفي مباراة هامشية باستثناء تأكيد فينيكس صنز لمركزه الرابع، فرض نادي أريزونا كلمته الأخيرة أمام دنفر ناغتس المتصدر بالفوز عليه 119-115، مع امكانية تكرار المواجهة بينهما في نصف نهائي المنطقة.

ورغم أن دنفر خاض اللقاء دون خمسة من لاعبيه الأساسيين للراحة (الصربي نيكولا يوكيتش والكندي جمال موراي ومايكل بورتر وآرون غوردون وكنتافيوس كالدويل-بوب)، إلا أن البدلاء كانوا على قدر الآمال وصعّبوا مهمة صنز الذي خاض المباراة مدججاً بكامل نجومه من أجل توطيد العلاقة بين كيفن دورانت القادم قبل شهرين ولكنه لم يلعب كثيراً بسبب اصابة في كاحله، ورفاقه على أرض الملعب.

وفي حين سجل دورانت 29 نقطة، فرض كريس بول نفسه نجماً للقاء مع 25 نقطة، منها 10 في الأوقات الحاسمة، وقادا فريقهما لفوزه السابع توالياً.

وفاز سان انتونيو سبيرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 129-127.

© 2023 AFP