إحياء الفصح في قرية إقرث بعد عقود على إقدام إسرائيل على تدميرها

مقبرة وكنيسة هما كل ما تبقى من إقرث التي أجبر الجيش سكانها على المغادرة بعد أشهر من قيام إسرائيل عام 1948

اقرث (اسرائيل) (أ ف ب) – أحيا أهالي إقرث يوم الجمعة العظيمة وسط أنقاض بيوتهم في القرية القريبة من الحدود اللبنانية بعد عقود على إقدام الجيش الإسرائيلي على تدميرها.

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وسط أزهار الربيع ورائحة البخور، وفيما راح الناس يضعون الزهور على القبور، قال الأب سهيل خوري "أتينا في يوم الجمعة العظيمة لنصلي إيمانا برجاء القيامة".

وأضاف "نحن نريد العودة إلى بلدتنا إقرث، لكن الطريقة الوحيدة المسموح لنا بأن نرجع فيها هي ونحن أموات".

الكنيسة والمقبرة هي كل ما تبقى من القرية المسيحية الواقعة في الجليل الغربي والتي دمرتها القوات الاسرائيلية في 1951.

لم يهرب أهالي إقرث من قريتهم خلال الحرب بعد الاعلان عن قيام دولة اسرائيل في 15 ايار/مايو 1948.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر من تلك السنة، طلب منهم الجيش الاسرائيلي مغادرة القرية ونقلهم في شاحنات الى قرية الرامة على أن يعودوا إلى قريتهم بعد أسبوعين.

وعندما لم يف الجيش الإسرائيلي بوعده، قدّم سكان اقرث التماسا إلى المحكمة العليا وحصلوا على قرار في 31 تموز/يوليو 1951 يخولهم العودة الى بيوتهم.

لكن حكومة إسرائيل لم تنفذ قرار المحكمة وقام الجيش عشية عيد الميلاد في 24 كانون الاول/ديسمبر عام 1951، بهدم القرية التي ما زالت حجارة منازلها متناثرة وسط العشب والزهور الصفراء عبر المساحات الطبيعية.

قال الأب سهيل خوري "نحن موجودون هنا، مواطنون في هذه البلاد لكننا لاجئون في وطننا... نامل ان تعود العدالة للانسان في إقرث وأن يرجع سكانها إلى أرضهم وبلدتهم وبيوتهم".

ترأس القس سهيل خوري صلاة شارك فيها عشرات من الصغار والكبار بين قبور عائلاتهم.

سرت مخاوف وشكوك من ألا تقام الصلاة بسبب التوتر على الحدود الشمالية بين لبنان وإسرائيل.

قال زياد حنا المتخصص في علوم الكومبيوتر "وضعنا خوفنا من القصف جانبا... مررنا بموقف حساس للغاية... لكن غالبية الناس قرروا الحضور لأداء الصلاة ولكي يلتقوا ويواصلوا هذا التقليد".

وأضاف لفرانس برس "نشعر بالفخر لكوننا جزءًا من قريتنا وتراثنا".

استعادة تاريخنا

دُمرت مئات القرى الفلسطينية خلال النكبة التي طُرد خلالها أكثر من 760 ألف فلسطيني من منازلهم في عام 1948.

ووثق الباحث الأكاديمي الفلسطيني وليد الخالدي أكثر من 400 قرية مدمرة أو مهجرة، بينما سجلت منظمة زوخروت (ذاكرات) الإسرائيلية أكثر من 600 بلدة واجهت هذا المصير.

لكن الاعتراف بذلك ما زال "مرفوضًا بشدة حتى الآن" في إسرائيل، كما قالت راشيل بيتاري مديرة المنظمة التي تعمل على زيادة مستوى الوعي بأحداث النكبة.

قالت بيتاري عن القرى المدمرة "بمجرد أن نرى هذا، لا يمكننا أن نتجاهل ما حدث. البقايا ظاهرة في كل مكان".

بعد أن فشلوا مرارًا في الحصول على قرار قضائي من المحاكم الإسرائيلية يمكّنهم من العودة إلى قريتهم، يتوجه أحفاد مَن هُجروا من إقرث إليها للاحتفال بالأعياد المسيحية وإقامة حفلات الزفاف وتشييع الموتى ودفنهم.

رنين عطا الله (45 سنة) التي جاءت إلى قريتها في يوم الجمعة العظيمة هي من بين أولئك الذين خيموا بجانب الكنيسة.

قالت رنين العاملة في مجال التربية ولها أشعار عن إقرث "آتي دائمًا إلى هنا مع أهالي القرية. نحضر الطعام وننام هنا ونتجول ونكتشف أشياء جديدة ونستعيد تاريخنا".

وفي حين أدى أهالي إقرث صلاة الجمعة العظيمة، سار مسيحيون في مسيرة درب الصليب في القدس عبر البلدة القديمة الجمعة على خطى المسيح قبل صلبه، وفق الكتاب المقدس.

وكان رؤساء الكنائس المسيحية حذروا في رسالة الفصح من أن يصبح المسيحيون "أهدافًا لهجمات" عدائية.

وقال القس ياسر العياش من طائفة الروم الكاثوليك التي ينتمي إليها أهالي إقرث لوكالة فرانس برس "إن القادة المسيحيين يحاولون دعم مجتمعاتهم في مواجهة مثل هذه التحديات".

وقال في القدس "علينا أن نواصل تقاليدنا لأنها تعبر عن إيماننا. إنه جزء من إيماننا وجزء من الحياة التقليدية للكنيسة هنا في القدس في الأرض المقدسة".

ويبقى أهالي إقرث مصممين على الاحتفال بعيد الفصح كل عام. وقال سهيل خوري "نعمل اليوم على إبقاء الناس على تواصل وعلى أن يلتقوا في أرضهم إلى أن يعودوا يوما إلى بيوتهم ويعيدون بناءها... واليوم، الكنيسة هي التي تجمعهم وهي منزل الجميع"

حصل أهالي القرية في سبعينيات القرن الماضي بعد سنوات طويلة من التقاضي على حق إصلاح الكنيسة ودفن أمواتهم في مقبرتها. ومن ثم باتوا يزورون المقبرة في كل يوم جمعة عظيمة ويضعون الزهور على القبور ويقيمون صلاة عيد الفصح في كنيستها.

© 2023 AFP