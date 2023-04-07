الإمارات ترفض طلب جنوب إفريقيا تسليمها الأخوين غوبتا

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تظاهرة حاشدة في بريتوريا تطالب باستقالة الرئيس جاكوب زوما وتندد بعائلة غوبتا، في 7 نيسان/أبريل 2017 في بريتوريا

دبي (أ ف ب) – أعلنت حكومة جنوب إفريقيا الجمعة أنّ القضاء الإماراتي رفض طلبها تسليمها الأخوين أتول وراجيش غوبتا اللذين يشكّلان محور فضيحة فساد حكومية واسعة تطال الرئيس السابق جاكوب زوما.

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والجمعة قال وزير العدل رونالد لامولا إنّ الحكومة أُبلغت مساء الخميس بقرار محكمة في دبي عدم السماح بتسليم الشقيقين اللذين أوقفا في المدينة نفسها في حزيران/يونيو.

وقال لامولا في بيان "تبلّغنا بذهول وخيبة أمل أنّ جلسة التسليم عُقدت في محكمة في دبي في 13 شباط/فبراير 2023 وأنّ طلبنا المتعلّق بالتسليم رُفض".

والأخوان غوبتا وشقيقهما الثالث أجاي من أصل هندي ومن كبار رجال الأعمال.

والأخوة الثلاثة متّهمون بنهب خزائن الدولة بالتواطؤ مع زوما خلال سنوات حكمه التسع (2009-2018).

وتسعى جنوب إفريقيا منذ سنوات إلى القبض على أفراد العائلة الثرية والنافذة.

والأخوة الثلاثة متّهمون بالتغلغل في أعلى هرم الدولة واستغلال صداقة طويلة الأمد مع زوما الذي أغدقوا عليه الهدايا طوال عهده الذي دام ولايتين.

ويُعتقد أنّهم استولوا بشكل منظم على خزائن الدولة، ونهبوا شركات عامة ووسّعوا نطاق نفوذهم ليشمل التأثير في اختيار الوزراء.

وفرّ الأخوة الثلاثة من جنوب إفريقيا بعد فترة وجيزة على إنشاء لجنة برئاسة القاضي ريموند زوندو في 2018 للتحقيق في فساد الدولة.

وكانت جنوب إفريقيا تقدّمت بطلب تسليم الأخوين في تموز/يوليو بعيد توقيفهما في دبي في حزيران/يونيو.

وجاء التوقيف عقب توقيع جنوب إفريقيا والإمارات اتفاقية لتبادل تسليم المطلوبين.

ويتمحور طلب التسليم حول قضية عقد حكومي مثير للشبهة بقيمة 1,5 مليون يورو لا يشكّل في الواقع سوى جزء ضئيل من التهم المتراكمة ضد الأخوين غوبتا.

© 2023 AFP