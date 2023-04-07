الإمارات رفضت طلب جنوب إفريقيا تسليمها الأخوين غوبتا

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تظاهرة حاشدة في بريتوريا تطالب باستقالة الرئيس جاكوب زوما وتندد بعائلة غوبتا، في 7 نيسان/أبريل 2017 في بريتوريا

جوهانسبرغ (أ ف ب) – أعلنت حكومة جنوب إفريقيا الجمعة أن محكمة في الإمارات العربية المتحدة رفضت طلبها تسليم الأخوين أتول وراجيش غوبتا اللذين يشكلان محور فضيحة فساد حكومية واسعة تطال الرئيس السابق جاكوب زوما.

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وقال وزير العدل رونالد لامولا إن الحكومة أُبلغت مساء الخميس بقرار محكمة في دبي عدم السماح بتسليم الشقيقين اللذين أوقفا في المدينة نفسها في حزيران/يونيو.

وقال لامولا في بيان "علمنا بذهول وخيبة أمل أن جلسة التسليم عقدت في محكمة في دبي في 13 شباط/فبراير 2023 ورفض طلبنا الخاص بالتسليم".

والأخوان غوبتا وشقيقهما الثالث أجاي من أصل هندي ومن كبار رجال الأعمال. وهم متهمون بنهب خزائن الدولة بالتواطؤ مع زوما خلال سنوات حكمه التسع (2009-2018) .

وكانت جنوب إفريقيا تقدمت بطلب تسليم الأخوين في تموز/يوليو بعيد توقيفهما في دبي.

وفر الأخوة الثلاثة من جنوب إفريقيا بعد فترة وجيزة من إنشاء لجنة برئاسة القاضي ريموند زوندو في 2018 للتحقيق في فساد الدولة.

ويتضمن طلب التسليم قضية عقد حكومي مثير للشبهة بقيمة 1,5 مليون يورو ولا يشكل سوى جزء ضئيل من التهم ضد الأخوين جوبتا.

وقال لامولا إن محكمة الإمارات اعتبرت أنها تتمتع بالاختصاص للنظر في وقائع غسل أموال يتهم بها الأخوان لأنها وقعت في الدولة نفسها وفي جنوب إفريقيا.

وبشأن تهم الاحتيال والفساد، قضت المحكمة بإلغاء مذكرة التوقيف، كما قال وزير العدل، موضحا أن "الاسباب التي قدمت لرفض طلبنا لا يمكن تفسيرها".

© 2023 AFP