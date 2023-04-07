بطولة إيطاليا: نابولي يستعيد التوازن ويقترب خطوة جديدة من اللقب

© فيليبو مونتيفورتي / اف ب

لاعبو نابولي يحتفلون بالفوز على ليتشي (2-1) في الدوري الايطالي في السابع من نيسان/أبريل 2023.

روما (أ ف ب) – استعاد نابولي توازنه واقترب خطوة جديدة من اللقب الثالث في تاريخه والاول منذ 1990 بفوز غير مقنع على مضيفه ليتشي 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

إعلان اقرأ المزيد

وسجل جوفاني دي لورنتسو (18) وأنتونينو غالو (64 خطأ في مرمى فريقه) هدفي نابولي، وفيديريكو دي فرانشيسكو (52) هدف ليتشي.

وعاد الفريق الجنوبي إلى سكة الانتصارات بعد خسارته المذلة على أرضه أمام ضيفه ميلان بطل الموسم الماضي برباعية نظيفة، محققا فوزه الـ24 هذا الموسم فابتعد بفارق 19 نقطة مؤقتا في الصدارة أمام مطارده المباشر لاتسيو الذي يستضيف يوفنتوس السبت في ختام المرحلة.

واستعاد نابولي توزانه في توقيت مناسب وتحديدا قبل رحلته الى ميلانو لمواجهة ميلان بالذات الاربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخاض نابولي المباراة الثانية في غياب هدافه والدوري الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن بسبب الاصابة في الفخذ.

وكان ليتشي صاحب الافضلية في بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل مبكرا عبر لاعب وسطه المغربي يوسف مالح بتسديدة من داخل المنطقة إثر رأسية لزميله فيديريكو فرانشيسكو أبعدها الحارس أليكس ميريت إلى ركنية (8) انبرى لها الفرنسي ريمي أودان وتابعها فيديريكو باسكيروتو بغرابة فوق العارضة من مسافة قريبة للمرى المشرع أمامه (9).

ونجح نابولي في افتتاح التسجيل عندما مرر المدافع الدولي الكوري الجنوبي كيم مين-جاي كرة عرضية من الجهة اليمنى تابعها القائد دي لورنتسو برأسه من مسافة قريبة أسكنها على يسار الحارس فلاديميرو فالكوني (18).

وهو الهدف الثاني لدي لورنتسو في الدوري هذا الموسم.

وكاد المهاجم الدولي المكسيكي هيرفينغ لوسانو يضيف الهدف الثاني بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة ابعدها الحارس فالكوني الى ركنية (34).

ونجح ليتشي في ادراك التعادل مطلع الشوط الثاني عندما استغل دي فرانشيسكو كرة مرتدة من العارضة إثر رأسية للغامبي أسان سيساي من مسافة قريبة فهيأها لنفسه وسددها قوية بيمناه من المسافة ذاتها على يمين ميريت (52).

واستعاد نابولي تقدمه في النتيجة بخطأ فادح للحارس فالكوني في التقاط كرة مرتدة من مدافعه غالو اثر كرة عرضية للبرتغالي ماريو روي من الجهة اليسرى (65).

وكاد المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي المعار من برشلونة الاسباني يدرك التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (73).

وأهدر المقدوني الشمالي إليف الماس فرصة توجيه الضربة القاضية لأصحاب الأرض عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من دي لورنتسو داخل المنطقة سددها قوية تصدى لها الحارس فالكوني (84).

كاندريفا يزيد محن إنتر

وزاد لاعب وسط ساليرنيتانا المخضرم أنتونيو كاندريفا (36 عاما) محن فريقه السابق إنتر وحرمه من استعادة نغمة الانتصارات عندما أدرك التعادل (1-1) في شباكه في الدقيقة الاخيرة.

لاعبو ساليرنيتانا يحتفلون بهدف التعادل في مرمى إنتر ميلان (1-1) في الدوري الايطالي في السابع من نيسان/أبريل 2023. © ألبرتو بيتسولي / اف ب

وتقدم إنتر بهدف لمدافعه الألماني روبن غوزنس (6)، لكن كاندريفا الذي دافع عن ألوان إنتر في الفترة بين 2016 و2020، أدرك التعادل بتمريرة عرضية خادعة (90).

وتابع إنتر ميلان نزيف النقاط وفشل للمباراة الرابعة تواليا في الدوري في تحقيق الفوز والسادسة في مختلف المسابقات بعد ثلاث هزائم متتالية في الكالشيو وتعادلين امام مضيفيه بورتو البرتغالي صفر-صفر في اياب ثمن نهائي دوري الأبطال، ويوفنتوس 1-1 في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وسيزيد التعادل المخيب من الضغوطات على المدرب سيموني إنزاغي قبل رحلة لشبونة لمواجهة بنفيكا البرتغالي الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة.

ورفع إنتر رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع بفارق الاهداف خلف جاره ميلان حامل اللقب الذي يستضيف إمبولي لاحقا، لكنه بات يواجه خطر التراجع الى المركز السادس في حال فوز روما (50 نقطة) على مضيفه تورينو، وأتالانتا (48) على ضيفه بولونيا السبت.

وكان إنتر الطرف الأفضل في المباراة وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف لولا تألق حارس مرمى أصحاب الأرض الدولي المكسيكي غييرمو أوتشوا الذي يعود الفضل إليه كثيرا بهذا التعادل الذي رفع به ساليرنيتانا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبكر إنتر بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة السادسة عن طريق غوزنس بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

وسدد لوكاكو كرة قوية زاحفة من داخل المنطقة تصدى لها أوتشوا على دفعتين (23)، ثم أبعد بصعوبة رأسية الارجنتيني خواكين كوريا من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من غوزنس (32).

وكانت أولى الفرص الخطيرة لساليرنيتانا اثر تسديدة قوية زاحفة للمالي لاسانا كوليبالي من خارج المنطقة تصدى لها الدولي الكاميروني أندريه أونانا (43).

وأبعد أوتشوا كرة رأسية للوكاكو من باب المرمى (45+2).

وتابع إنتر أفضليته في الشوط الثاني وحرم القائم الايمن نيكولو باريلا من التعزيز مطلع الشوط الثاني برده تسديدته القوية من خارج المنطقة (49).

وأبعد أونانا كرة عرضية لكاندريفا في توقيت مناسب الى ركنية قبل ان تعانق شباكه (58).

وجرب الدولي الارميني هنريخ مخيتاريان حظه بتسديدة من خارج المنطقة ابعدها اوتشوا الى ركنية (63) كاد لوكاكو يعزز من خلالها التقدم برأسية من مسافة قريبة ارتطمت بالعارضة وتهيأت أمام الهولندي ستيفان دي فري الذي تابعها برأسه لكن أوتشوا أبعدها من خط المرمى (65).

وكاد البديل الدولي السنغالي بولاي ديا يدرك التعادل بتسديدة طائرة من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لكاندريفا لكن الكرة ارتدت من العارضة وشتتها الدفاع (72).

وواصل أوتشوا تألقه بتصديه ببراعة لانفراد البديل الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيس (82).

ورد ديا بتسديدة من مسافة قريبة بين يدي أونانا (83).

وسدد لوكاكو كرة قوية زاحفة من داخل المنطقة ابعدها أوتشوا (86).

وفعلها كاندريفا في الدقيقة الأخيرة بتمريرة عرضية خادعة من الجهة اليمنى أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس أونانا (90).

ويلعب السبت أيضا أودينيزي مع مونتسا، وفيورنتينا مع سبيتسيا، وسمبدوريا مع كريمونيزي، وفيرونا مع ساسوولو.

© 2023 AFP