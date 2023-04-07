بطولة فرنسا: لنس يواصل صحوته ويشدد الخناق على سان جرمان

مدافع لنس الدولي البولندي برزيميسلاف فرانكوفسكي (يمين) يحتفل بافتتاح التسجيل في مرمى ستراسبورغ (2-1) في الدوري الفرنسي في السابع من نيسان/أبريل 2023.

باريس (أ ف ب) – واصل لنس صحوته وشدد الخناق على باريس سان جرمان المتصدر عندما قلص الفارق بينهما الى ثلاث نقاط مؤقتا بفوزه على ضيفه ستراسبورغ 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الثلاثين من بطولة فرنسا في كرة القدم.

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وبكر لنس بالتسجيل عبر لاعب الوسط الدولي البولندي برزيميسلاف فرانكوفسكي اثر تمريرة من أدريان توماسون (11).

واضاف المدافع الارجنتيني فاكوندو ميدينا الهدف الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يقلص كيفن غاميرو الفارق في الدقيقة 84.

وهو الفوز الرابع تواليا للنس والثامن عشر هذا الموسم ففض شراكة المركز الثاني مؤقتا مع مرسيليا الذي يحل ضيفا على لوريان الأحد في ختام المرحلة رافعا رصيده الى 63 نقطة مقابل 60 للفريق الجنوبي و66 لفريق العاصمة الذي يحل ضيفا على نيس السبت.

في المقابل، مني ستراسبورغ بخسارته الثانية تواليا والرابعة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.

ويلعب السبت أيضا أنجيه صاحب المركز الأخير مع ليل الخامس.

ويلتقي الأحد أيضا ليون مع رين، وأجاكسيو مع أوكسير، ومونبلييه مع تولوز، ورينس مع بريست، وتروا مع كليرمون فيران، ونانت مع موناكو.

© 2023 AFP