ماكرون يتحدث مع طلاب في كانتون ويلتقي شي على عشاء

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الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون متحدثا مع طلاب جامعيين في قوانغتشو في الصين في 7 نيسان/ابريل 2023.

قوانغتشو (أ ف ب) – ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الى كانتون الجمعة بالحرب الروسية، وذلك في كلمة أمام طلاب صينيين قبل حفل شاي وعشاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

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جولته في هذه المدينة الواقعة بجنوب الصين تختتم زيارة الدولة التي استغرقت ثلاثة أيام التي قادته أولا الى بكين وتهدف الى إعادة الروابط حضوريا بعد ثلاث سنوات من التباعد بسبب وباء كوفيد-19.

جعل الرئيس الفرنسي من النزاع في أوكرانيا الموضوع الرئيسي لهذه الزيارة ودعا الخميس الصين الى "إعادة روسيا الى رشدها" بشأن الحرب.

ووصل ماكرون بعد الظهر الى كانتون، ثالث مدينة في البلاد وتضم 15 مليون نسمة، وتوجه فورا الى جامعة صن يات-سين حيث كان حشد باستقباله بحرارة وحمل كثيرون هواتفهم النقالة على أمل التقاط صور سيلفي معه.

في قاعة الألعاب الرياضية في الحرم الجامعي، ندد أمام جمهور من ألف طالب بالحرب الروسية التي "تستعمر" أوكرانيا.

وقال "إنها دولة قررت استعمار جارتها وعدم احترام القواعد وإعادة نشر الأسلحة وغزوها" في معرض إشارته الى روسيا.

حفل شاي

تقيم هذه الجامعة، إحدى أعرق جامعات البلاد، شراكات مع 24 مؤسسة تعليمية فرنسية كما تشارك في كونسورسيوم جامعات هندسة في إطار المعهد الفرنسي-الصيني حول الطاقة النووية.

بعد هذا اللقاء مع الطلاب، انضم ماكرون الى شي جينبينغ في جزيرة شاميان بوسط المدينة.

سار الرجلان معا في الحديقة ليتوجها الى مقر حاكم اقليم قوانغتشو حيث عاش والد شي، شي تشونغان، حين كان يتولى هذا المنصب كم 1978 الى 1981.

وفي مكان ريفي مواجه لبحيرة، شاركا بعد ذلك في حفل شاي استعاد خلاله الرئيس الصيني بعضا من ذكريات طفولته قائلا "كنت آتي الى هنا كثيرا، في 1978 كنت طالبا، ولقد جئت الى هنا لزيارة والدي".

في ختام هذا الحفل، سيتشارك الرئيسان عشاء خاصا.

- ضغط على أوكرانيا-

هل سيبحثان مجددا الحرب في أوكرانيا؟

وكان ماكرون وشي وجها دعوة الخميس الى محادثات سلام في أسرع وقت ممكن ورفضا أي لجوء للسلاح النووي.

من جهته أعرب شي عن استعداده للتواصل مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بناء لطلبه، وفق ما أكد الجانب الفرنسي ، موضحا أن الخطوة ستتم في التوقيت الذي يرتئيه الرئيس الصيني. واعتبر الجانب الفرنسي أن الخطوة التي لقيت ترحيب رئيسة المفوضية تعكس انفتاحا، وإن لم تؤكد بعد.

في الأسابيع الماضية تصاعد الضغط الدولي فجأة على الصين لحضها على الانخراط في مساعي السلام.

لكن الكرملين استبعد الخميس أي وساطة صينية محتملة لوقف المعارك قائلا إن "الوضع مع أوكرانيا معقد وليس هناك آفاق تسوية سياسية".

وقبل أن يستقل الطائرة عائدا الى باريس ليل الجمعة السبت، سيجتمع ماكرون مساء مع مستثمرين صينيين هما تانغ جيتشيونغ رئيس مجموعة وينكان ثم جيانغ لونغ المدير العام لمجموعة "اكس تي سي نيو إنرجي ماتيريالز".

وينكان هي مجموعة معادن لصناعة السيارات متخصصة في صنع قطع غيار من الألمنيوم فيما الشركة الأخرى متخصصة في إنتاج المواد لبطاريات الليثيوم المستخدمة خصوصا في السيارات الكهربائية.

© 2023 AFP