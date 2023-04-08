بطولة إنكلترا: مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث موقتاً

لندن (أ ف ب) – صعد مانشستر يونايتد موقتاً المركز الثالث في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه إيفرتون المكافح لتجنّب الهبوط 2-0، السبت في افتتاح المرحلة من 30 من بطولة إنكلترا في كرة القدم.

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وبفوزه الثاني توالياً، رفع يونايتد رصيده إلى 56 نقطة، بفارق 16 عن أرسنال المتصدر الذي يحلّ على ليفربول الأحد، ومتقدماً بفارق ثلاث عن نيوكاسل الذي يحل في وقت لاحق على برنتفورد وقد يستعيد المركز الثالث بفارق الأهداف.

وسجّل هدفي الفوز لفريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ لاعب الوسط الاسكتلندي سكوت ماكتوميني (36) والفرنسي البديل أنتوني مارسيال (71).

سيطر يونايتد على الشوط الأول وامطر مرمى "توفيز" بـ21 تسديدة بينها 6 بين الخشبات، لكن الحارس الدولي جوردان بيكفورد لعب دوراً كبيراً في كبح جماح هجوم "الشياطين الحمر".

صدّ كرة ماركوس راشفورد منفرداً (8)، ثم أنقذه القائم الأيمن من تسديدة بعيدة للبرازيلي أنتوني، أهدر متابعتها الظهير الأيمن أرون وان-بيساكا أمام المرمى شبه الخالي (12).

تدخّل بيكفورد مجدداً حارماً أنتوني المنفرد من هزّ شباكه (23)، لكن الضغط المستمر اثمر هدف الافتتاح لماكتوميني، بعد تمريرة في العمق لجايدون سانشو تابعها الاسكتلندي من زاوية ضيقة من مسافة قريبة (36).

في الشوط الثاني، تحسّن إيفرتون صاحب المركز السادس عشر، بيد أن المضيف عزّز تقدّمه بعد خطأ بالتشتيت من الظهير الإيرلندي شيموس كولمان، سمح لراشفورد بالتمرير إلى البديل مارسيال، تابعها سهلة في الشباك من مسافة قريبة (71).

قال تن هاغ بعد الفوز "يجب أن نكون أكثر حسماً وصلابة امام المرمى، وتعين علينا انهاء هذه المباراة في الشوط الأول لكن لم ننجح بذلك. الأداء يبقى جيداً وأشيد بفريقي".

ويستعد يونايتد الذي اراح قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران ولعب بدلاً منه هاري ماغواير، لمواجهة إشبيلية الإسباني الخميس المقبل، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، كما سيخوض نصف نهائي الكأس أمام برايتون في 23 الجاري على ملعب ويمبلي. استعاد صانع لعبه الدنماركي كريستيان إريكسن المشارك في آخر ربع ساعة بعد غياب بسبب الاصابة، فيما خرج راشفورد، صاحب 28 هدفاً هذا الموسم، وهو يعرج في آخر عشر دقائق.

© 2023 AFP