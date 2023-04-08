دورة تشارلستون: جابر إلى نصف النهائي للعام الثالث توالياً

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بلغت جابر نصف النهائي على التراب الأخضر في تشارلستون دون أن تخسر أية مجموعة

واشنطن (أ ف ب) – بلغت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية نصف نهائي دورة تشارلستون الأميركية في كرة المضرب ذات الـ500، للعام الثالث توالياً، بفوزها الجمعة على الروسية آنا كالينسكايا 6-0 و4-1 ثم بالانسحاب بسبب المرض.

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وستلاقي جابر، وصيفة ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي، في الدور المقبل الروسية داريا كاساتكينا المصنفة ثالثة والفائزة على الأميركية ماديسون كيز التاسعة 6-7 (5-7) و6-4 و6-2، في مواجهة بين بطلتين سابقتين للدورة.

وهذا الفوز الثاني توالياً لجابر على كالينسكايا، لتبلغ ثاني نصف نهائي هذه السنة، بعد أديلايد الأسترالية في كانون الثاني/يناير.

قالت جابر (28 عاماً) الباحثة عن خوض النهائي الحادي عشر في مسيرتها "أتمنى شفاء سريعاً لآنّا. أعتقد انها كانت مباراة رائعة لي. قمت بكل شيء كما يجب واستمعت إلى مدربي، بنسبة 100%، للمرة الأولى في مسيرتي".

وستكون المواجهة السابعة بين جابر وكاساتكينا، إذ تتقدّم التونسية 4-2، وفازت في آخر أربع مباريات.

وهذا الفوز الخامس في تسع مباريات لجابر هذا العام، علماً انها غابت عن دورتي دبي والدوحة بسبب عملية جراحية بسيطة في الركبة، عقب خروجها المبكر من الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى.

وكانت جابر التي أعفيت من خوض الدور الاول على غرار المصنفات الثماني الاوليات، عادت الى المنافسات في دورة إنديان ويلز الأميركية للألف وخرجت من الدور الثالث، ثم ودعت دورة ميامي للألف أيضا من الدور الثاني.

يذكر أن جابر حققت نتائج إيجابية في تشارلستون في الموسمين الماضيين حيث بلغت المباراة النهائية العام الماضي والدور نصف النهائي في العام الذي سبقه.

وتغلبت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة أولى على الإسبانية باولا بادوسا الثانية عشرة 6-3 و7-6 (8-6).

واحتاجت بيغولا، المصنفة ثالثة عالمياً والباحثة عن لقبها الأول على ارض ترابية، إلى 35 دقيقة فقط لحسم مجموعتها الأولى، لكن مشوارها كان أصعب في الثانية التي انتهت بشوط فاصل (تاي بريك).

ضربت موعدا مع حاملة اللقب السويسيرية بيليندا بنتشيتش الرابعة والفائزة في مباراتها التاسعة توالياً في تشارلستون، على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا السابعة 6-3 و6-3.

وتبحث بنتشيتش عن لقبها الثالث هذا الموسم، بعد أديلايد وأبوظبي.

© 2023 AFP