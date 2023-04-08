دوري "أن بي ايه": بروكلين سادس المتأهلين عن المنطقة الشرقية

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لوس انجليس (أ ف ب) – باتت مواجهات الأدوار الاقصائية في المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه" شبه معلومة، مع تأهل بروكلين نتس الجمعة اثر حلوله سادساً.

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كان نتس بحاجة للفوز في مباراته لضمان بطاقة التأهل المباشرة إلى الـ"بلاي أوف"، أو خسارة مطارده ميامي هيت، فتحقق مراده على الجبهتين.

بقيادة ميكال بريدجز (22 نقطة)، تفوّق بروكلين بسهولة على أورلاندو ماجيك (101-84)، ليضمن المركز السادس في الشرقية، حيث سيلاقي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وعملاقه الكاميروني جويل إمبيد (3) في سلسلة معقدة ضمن الدور الأول.

أما ميامي الذي سافر دون أساسييه إلى واشنطن، فقد خسر أمام ويزاردز 108-114 رغم 30 نقطة للبديل فيكتور أولاديبو.

وضمن هيت المركز السابع وخوض الملحق أمام أتلانتا هوكس الثامن، رغم خسارة الأخير أمام فيلادلفيا 131-136 بعد التمديد. والفائز بينهما سيلاقي بوسطن سلتيكس وصيف المنطقة في الدور الأول من البلاي أوف.

وفيما أراح فيلادلفيا أساسييه، سجّل تراي يونغ 27 نقطة و20 تمريرة حاسمة لأتلانتا، بيد انه أضاع 9 كرات!

وفي مباراة ثانية من الملحق يتأهل عنها الفائز لمواجهة الخاسر من مباراة ميامي وأتلانتا، يلتقي تورونتو رابتورز التاسع مع شيكاغو بولز العاشر. والفريق الذي يحسم في نهاية المطاف المركز الثامن، يلاقي متصدر الشرقية ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

نجح تورونتو بالتغلب على بوسطن 121-102 الغائب عنه جايلن براون لاصابته بقطع في اصبع يده اليمنى اثر حادث منزلي. وسيكون براون جاهزا لخوض مباريات البلاي أوف التي تنطلق بعد ثمانية أيام.

أما المواجهة الأخيرة في المنطقة الشرقية، والمعلومة منذ أيام، فتجمع كليفلاند كافالييرز الرابع مع نيويورك نيكس الخامس.

© 2023 AFP