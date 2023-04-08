كراماتورسك الأوكرانية تحيي الذكرى الأولى لقصف محطة المدينة

© جينيا سافيلوف / اف ب

من قاطنات كراماتورسك خلال وضعها زهورا على نصب في ذكرى قصف محطة المدينة في الثامن من نيسان/ابريل 2023

كراماتورسك (أوكرانيا) (أ ف ب) – وضع سكان كراماتورسك السبت زهورا عند نصب في المحطة المركزية لهذه المدينة الواقعة في دونباس، حيث خلف قصف روسي 61 قتيلا قبل عام فيما كان آلاف المدنيين يفرون من الحرب في أوكرانيا.

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في الثامن من نيسان/ابريل 2022، أسفر القصف ايضا عن إصابة أكثر من 160 شخصا في صفوف أناس تجمعوا في هذه المحطة تمهيدا لإجلائهم، في إحدى أكثر الضربات دموية التي استهدفت مدنيين يفرون أمام تقدم القوات الروسية.

وقالت تاتيانا سيشنكو (67 عاما) لفرانس برس باكية "قضت صديقتي وابنتها. ماذا يمكن أن أقول؟".

ودنا سكان من لوحة صغيرة غطتها زهور وألعاب أطفال. ووقف بعضهم مصليا فيما ركع البعض الآخر.

وكان نحو أربعة آلاف مدني احتشدوا قبل عام في هذه المحطة، في انتظار إجلائهم بواسطة قطار، حين تعرضت لقصف بصاروخ طراز "توتشكا يو". وقال خبراء إنه كان يحوي ذخائر عنقودية.

ومع وصولهم الى المكان بعيد الهجوم، شاهد مراسلو فرانس برس ما لا يقل عن ثلاثين جثة وضعت في أكياس. وانتشرت على أرض المحطة بقع دماء وبقايا حقائب متناثرة وطعام ولوازم للأطفال.

نفت موسكو أي ضلوع في الهجوم، مؤكدة أن القوات الروسية لا تستهدف المدنيين.

وكان زملاء سيرغي كوبوتشكا، الموظف البلدي البالغ 57 عاما، يوزعون الطعام والمياه على المنتظرين حين وقع القصف.

وقال كوبوتشكا لفرانس برس إن "احد موظفينا قضى هنا".

واعلن أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر الشبكات الاجتماعية يومها، أن "الإرهابيين الروس" مسؤولون عن الهجوم، مشددا على "وجوب معاقبة مجرمي الحرب".

اف ب تي في-جبر/ب ق/ص ك

© 2023 AFP