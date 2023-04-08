كوريا الشمالية تعلن إجراء اختبار جديد لغواصة نووية "مسيرة"

© STR / وكالة الأنباء المركزية الكورية/ا ف ب

صور غير مؤرخة خلال الفترة ما بين 4 و7 نيسان/أبريل 2023 وزعتها وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية في 8 نيسان/أبريل، تظهر إطلاق نظام سلاح إستراتيجي تحت الماء في البحر الشرقي المعروف ببحر اليابان

سيول (أ ف ب) – أعلنت كوريا الشمالية السبت أنها أجرت اختبارا جديدا على غواصة نووية "مسيّرة"، في أحدث رد على المناورات الأميركية الكورية الجنوبية، مستخدمة بذلك تكنولوجيا لا تزال تطرح تساؤلات حول امتلاك بيونغ يانغ لها.

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وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن "معهد أبحاث علوم الدفاع الوطني في كوريا الديموقراطية أجرى اختبارا على نظام سلاح استراتيجي تحت الماء بين 4 و7 نيسان/أبريل". وأضافت أن الغواصة النووية المسيّرة هيل-2 أجرت "محاكاة تحت المياه قطعت خلالها مسافة 1000 كيلومتر".

كانت كوريا الشمالية أعلنت في 23 آذار/مارس عن أول اختبار لهذه الغواصة القادرة على حد قولها على "التسبب بتسونامي إشعاعي واسع النطاق" عبر انفجار تحت المياه.

وأشارت الوكالة الى أن السلاح "انفجر بدقة تحت الماء"، لافتة إلى أن هذا الاختبار "يثبت موثوقية نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء وقدرته الهجومية الفتاكة".

وهذا ثالث اختبار لهذا النظام تعلنه كوريا الشمالية بعد اختبارين سابقين الأول في 23 آذار/مارس والثاني أُعلن عنه في 28 من الشهر.

وأعلنت روسيا أيضا تطوير سلاح مماثل هو الطوربيد بوسيدون ذو القدرة النووية، لكن الخبراء يعتقدون أن كوريا الشمالية لا تملك حتى الآن التكنولوجيا الفائقة التطور المطلوبة لهذا النوع من الأسلحة.

لكن شوي جي إيل أستاذ الدراسات العسكرية في جامعة سانغجي أوضح لوكالة فرانس برس أنه "حتى لو كان الشمال بالغ إلى حد ما في مستوى نجاح (الاختبارات)، فهي تظهر على ما يبدو ثقة بيونغ يانغ في هذه التكنولوجيا".

وحذر بأنه لا ينبغي بالتالي "تجاهل" تأكيدات الشمال "بحجة أنه مبالغ بها"، مشددا على أنه لا يمكن استبعاد أن تكون روسيا نقلت تكنولوجيا خاصة بهذا النوع من الأسلحة إلى بيونغ يانغ.

نشاط نووي عال

أجرت سيول وواشنطن في 5 نيسان/أبريل مناورات جوية مشتركة تضمنت قاذفة أميركية واحدة على الأقل من طراز B-52H قادرة على حمل أسلحة نووية وفقا للجيش الكوري الجنوبي.

وبعد عام شهد عددا قياسيا من تجارب الأسلحة والتهديدات النووية المتزايدة من بيونغ يانغ، عزّزت سيول وواشنطن التعاون الدفاعي بينهما وأجرتا أكبر مناورات عسكرية مشتركة منذ خمس سنوات من 13 إلى 23 آذار/مارس 2023.

وتعتبر كوريا الشمالية هذه المناورات بمثابة تدريبات على غزو لأراضيها وحذرت مرارا من أنها ستتخذ إجراءات "ساحقة" ردا على ذلك.

وأكد الشمال بصورة خاصة أنه اختبر في 16 آذار/مارس صاروخا بالستيا عابرا للقارات.

وأعلنت كوريا الشمالية العام الماضي نفسها قوة نووية بشكل "لا رجوع فيه"، كما دعا كيم مؤخرًا إلى زيادة "هائلة" في إنتاج الأسلحة، بما في ذلك النووية التكتيكية.

وكشفت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية قبل شهر عن مستوى عالٍ من النشاط في المجمع النووي الرئيسي الكوري الشمالي في يونغبيون، على ما ذكرت منظمة "38 نورث" المتمركزة في الولايات المتحدة.

بور/دص/اا

ب

© 2023 AFP