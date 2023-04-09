بطولة إنكلترا: بالاس يواصل صحوته بقيادة مدربه الجديد-القديم هودجسون

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مدرب كريستال بالاس روي هودجسون خلال المباراة ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم. ليدز، شمال إنكلترا في 9 نيسان/أبريل 2023

لندن (أ ف ب) – واصل كريستال بالاس صحوته بقيادة مدربه الجديد-القديم روي هودجسون وذلك بفوزه الكاسح على مضيفه ليدز يونايتد 5-1 الأحد في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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واستلم هودجسون المهمة في 21 آذار/مارس خلفاً للفرنسي باتريس إيفرا الذي كان وصل الى المنصب أصلاً خلفاً لابن الـ75 عاماً.

ونجح هودجسون في مباراته الأولى بالفوز على ليستر سيتي 2-1 في المرحلة الماضية، واضعاً بذلك حداً لمسلسل المباريات المتتالية التي خاضها الفريق اللندني من دون فوز عند 13 في كافة المسابقات، ثم تمكن الأحد من إضافة الفوز الثاني في ثاني مباراة له بقيادة الفريق الذي أشرف عليه بين أيلول/سبتمبر 2017 وأيار/مايو 2021.

وبدأ بالاس اللقاء بشكل سيء بعد تخلفه في الدقيقة 21 بهدف لباتريك بامفورد، لكنه دخل الى استراحة الشوطين وهو على نفس المسافة من فريق المدرب الإسباني خافي غراسيا بفضل هدف مارك غويهي في الثواني الأخيرة (1+45).

وبدأ بالاس الشوط الثاني من حيث أنهى الأول وتقدم بواسطة الغاني جوردان أيو (53)، ثم سرعان ما أضاف الهدف الثالث بفضل إيبريشي إيز (55) قبل أن يحسم نهائياً فوزه الأول في معقل ليدز على صعيد كافة المسابقات منذ آذار/مارس 2006 (1-صفر في دوري المستوى الثاني) والأول في الدوري الممتاز منذ آب/أغسطس 1997 (2-صفر) بفضل هدف للفرنسي أودسون إدوار (69) وثانٍ في اللقاء لجوردان أيو (77).

ورفع بالاس عدد أهدافه الى سبعة في مباراتين بقيادة هودجسون، وهو نفس مجموع الأهداف التي سجلها في المباريات الـ15 التي سبقت هاتين المباراتين.

ورفع بالاس بفوزه الثامن للموسم رصيده الى 33 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد ليدز عند 29 في المركز السادس عشر بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

ويلعب لاحقاً ليفربول مع ضيفه أرسنال المتصدر.

© 2023 AFP