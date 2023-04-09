دوري "أن بي إيه": فوزان مهمان لكليبرز وتمبروولفز

© Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/"غيتي" عبر ا ف ب

كوهي ليونارد قبل مواجهة فريقه لوس أنجليس كليبرز قبل مواجهة ليكرز في 5 نيسان/أبريل 2023 في لوس أنجليس

لوس انجليس (أ ف ب) – تغلّب لوس أنجليس كليبرز على بورتلاند تريل بليزرز 136-125) ومينيسوتا تمبروولفز على سان أنتونيو سبيرز 151-131، عشية الجولة الأخيرة من الدور المنتظم للدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.

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وحقّق كل من كليبرز وتمبروولفز انتصارين مهمين، لكن كل شيء يبقى مفتوحاً في منافسات المنطقة الغربية، حيث عرفت هوية أربعة متأهلين إلى الأدواء الإقصائية (بلاي أوف)، وتتنافس خمسة فرق على آخر تذكرتين مباشرتين.

وتمكّن كليبرز من الاعتماد على كوهي ليونارد الذي سجّل 27 نقطة مع ثماني متابعات، وراسل ويستبروك 20 نقطة، للفوز على تريل بلايزر الذي أقصي بالفعل من المنافسات. وسجّل نيكولاس باتوم 9 نقاط و4 متابعات و3 تمريرات حاسمة.

وفي أوستن، أقيمت مباراة بين سان أنتونيو الذي خرج من المنافسات متذيلاً للترتيب وانتقل إلى عاصمة تكساس، وتمبروولفز الذي فاز عليه بسهولة.

وسجّل أنتوني إدواردز 33 نقطة وكارل أنتوني تاونز 22 نقطة و8 متابعات، بينما سجل رودي غوبرت "دابل دابل" مع 10 نقاط و13 متابعة.

وبصرف النظر عن مينيسوتا الذي ضمن مكانه بلعب مباريات فاصلة بفضل فوز كليبرز، يمكن لأربعة فرق أخرى التحول من المباريات الفاصلة إلى الأدوار الإقصائية والعكس.

وفي مباراة أخرى، فاز يوتا جاز الذي استبعد عن المنافسات، على دنفر ناغتس متصدر المنطقة الغربية 118-114.

© 2023 AFP