مجموعة فلسطينية تقتل شابا تتهمه بالتعاون مع إسرائيل

© زين جعفر / ا ف ب

مشيعون فلسطينيون يسيرون في جنازة العضو في حركة حماس عبد الفتاح حسين خروشة في نابلس في الثامن من آذار/مارس 2023

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتلت مجموعة فلسطينية مسلحة شابا قالت إنه أقر بتعاونه مع المخابرات الإسرائيلية وبالتسبب في مقتل عدد من عناصر المجموعة في الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت مجموعة "عرين الأسود" إنها أقدمت على "تصفيّة" الشاب الليلة الماضية.

وظهر الشاب في مقطع فيديو انتشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي واطلعت عليه وكالة فرانس برس وهو يدلي باعترافات تكليفه من المخابرات الاسرائيلية بمتابعة ومراقبة نشطاء مسلحين من مجموعة عرين الأسود.

وأكد مصدر أمني فضل عدم الكشف عن اسمه إن الشاب الذي ظهر في الفيديو قتل "رميا بالرصاص في البلدة القديمة في نابلس" شمال الضفة الغربية.

وقالت المجموعة في بيان عبر منصتها على تطبيق تلغرام "سنوضح للرأي العام كل ما يلزم في حينه موثقا توثيقا دقيقا بعد استيفاء بعض الإجراءات الأمنية من طرفنا".

وأشار بيان المجموعة أن تصفية الشاب ما هي إلا "رسالتنا لكل خائن باع دينه وضميره وشرفه ووطنه".

ومن بين النشطاء الذين تم تكليف الشاب بمراقبتهم قادة في المجموعة مثل محمد العزيزي وأدهم مبروكة، الذين تمت تصفيتهم من قبل الجيش الإسرائيلي خلال عمليات عسكرية عدة شهدتها المدينة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال الشاب في المقطع إنه رافق الجيش في العملية العسكرية التي استهدفت العزيزي وأن الجيش قام بإلباسه الزي الرسمي الخاص به قبل أن يرافقهم إلى منزل القيادي في البلدة القديمة في نابلس.

وذكر الشاب أنه تم "إسقاطه" ودفعه للتعاون مع الجانب الإسرائيلي بعد تصويره في "وضع مخل" مع شاب ثان متعاون مع إسرائيل.

وأشار إلى تلقيه مكافآت من الجانب الإسرائيلي وعادة ما كانت على شكل مال أو علب سجائر.

ونشطت مجموعة عرين الأسود منتصف العام الماضي في مدينة نابلس التي اتخذت من بلدتها القديمة معقلا لها.

من جهتها، أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين على أن مثل هذه التهم من "اختصاص مؤسسات السلطة الوطنية القضائية والأمنية".

وأضافت الهيئة أن قتل الشاب جرى "خارج إطار القانون ودون مراعاة للإجراءات القانونية المتبعة".

وطالبت "بعدم أخذ القانون باليد" ودعت مؤسسات السلطة والأجهزة الأمنية إلى "القيام بواجبها تجاه من يقوم بهذه الأفعال وتقديمهم للعدالة".

كما طالبت الهيئة في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه "فصائل العمل الوطني بضرورة أن يكون لها موقف واضح من هذا السلوك".

© 2023 AFP