مقتل رجل وابنته في ضربات روسية استهدفت جنوب شرق اوكرانيا

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صورة مؤرخة في 2 آذار/مارس 2023 لمبنى تعرض لقصف في زابوريجيا بحنوب أوكرانيا

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – قُتل رجل يبلغ من العمر 50 عاماً وابنته (11 عاماً) عندما أصابت غارات جوية روسية منزلهما في زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، على ما ذكر مسؤولون أوكرانيون الأحد.

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قال رئيس خدمة الطوارئ في البلاد سيرغي كروك على مواقع التواصل الاجتماعي إن "العدو شن هجوما صاروخيا على زابوريجيا وقتل أسرة أوكرانية أخرى".

واشار رئيس بلدية المدينة أناتولي كورتييف، إلى أن الفتاة توفيت أثناء نقلها في سيارة إسعاف.

انتشل رجال الإنقاذ والدتها البالغة من العمر 46 عاماً وهي على قيد الحياة من تحت الأنقاض. في حين لم تكن الابنة الكبرى في المنزل عند وقوع الضربات خلال الليل، بحسب خدمة الطوارئ.

واوضح رئيس بلدية المدينة أن صاروخين أطلقتهما روسيا أصابا منطقة سكنية، مما ألحق أضراراً بنوافذ وسقوف عشرات المنازل.

منطقة زابوريجيا هي واحدة من أربع مقاطعات أوكرانية ضمتها موسكو بعد بدء الهجوم الروسي في شباط/فبراير 2022.

© 2023 AFP