خمسة قتلى وستة جرحى بإطلاق نار في مصرف بمدينة لويزفيل الأميركية

© لياندرو لوزادا / ا ف ب

مكان حصول إطلاق النار في مدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي الأميركية في 10 نيسان/ابريل 2023

واشنطن (أ ف ب) – قُتل أربعة أشخاص وأصيب ستّة آخرون على الأقلّ بجروح برصاص مسلّح أطلق النار صباح الإثنين داخل مصرف في وسط مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأميركية (وسط شرق)، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة التي أكّدت أنّها أردت المهاجم.

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وقال المسؤول في الشرطة بول همفري خلال مؤتمر صحافي مقتضب نقلت وقائعه قنوات تلفزيونية محليّة "لقد تأكّد مقتل خمسة أشخاص" أحدهم مطلق النار.

وأضاف "هناك ستّة أشخاص على الأقلّ نقلوا إلى المستشفى" أحدهم شرطي.

وأوضح أنّه "في الوقت الراهن، نحن نجهل حالة أولئك الذين نقلوا إلى المستشفى".

من جهتها قالت الشرطة في تغريدة على تويتر إنّ "مطلق النار كان بمفرده وقد قضى".

وكانت الشرطة قالت في وقت سابق إنّ المهاجم تمّ "تحييده".

وأضافت أنّ "السكّان لم يعودوا في خطر".

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الشرطة "هذا ما نعرفه حتى الآن: قرابة الساعة 08,30 من صباح اليوم، وردت بلاغات عن وجود مهاجم نشط في أحد البنوك بوسط المدينة".

وأضاف المنشور أنّ عناصر الشرطة "وصلوا إلى مكان الحادث خلال دقائق".

وبحسب صحافي في شبكة "سي إن إن" التلفزيونية الإخبارية فإنّ بعض الناجين احتموا داخل غرفة خزنة المصرف.

وأعلن حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير أنّه في طريقه إلى مكان إطلاق النار.

© 2023 AFP