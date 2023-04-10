دوري "أن بي آيه": برنامج الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية

نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس خلال المباراة الاخيرة في الموسم المنتظم ضد يوتا جاز في لوس أنجليس في التاسع من نيسان/أبريل 2023.

لوس انجليس (أ ف ب) – تتنافس ثمانية أندية أنهت الموسم المنتظم لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بين المركزين السابع والعاشر في المنطقتين الشرقية والغربية بمعدل أربعة في كل واحدة، على البطاقات الأربع الأخيرة المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية عبر ملحق فاصل (بلاي إن).

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وتنطلق الأدوار الإقصائية السبت المقبل. وتأهل الستة الأوائل في الشرق كما في الغرب، مباشرة، وتبقى بطاقتان فقط في كل منطقة لإكمال عقد المتأهلين إلى البلاي أوف عبر الملحق الذي بدأ العمل به اعتبارا من عام 2020.

في المنطقة الشرقية، أنهى ميامي هيت (44 فوزاً و38 خسارة) الموسم المنتظم في المركز السابع أمام أتلانتا هوكس وتورونتو رابتورز وشيكاغو بولز تواليا، فيما حل لوس أنجليس ليكرز (43-39) سابعا في الغربية أمام مينيسوتا تمبروولفز ونيو أورليانز بيليكانز وأوكلاهوما سيتي ثاندر.

ويملك صاحبا المركزين السابع والثامن فرصتين لحجز بطاقة البلاي أوف، الأولى في حال الفوز عندما يلتقيان معا، والثانية عندما يلعب الخاسر مع الفائز من مواجهة صاحبي المركزين التاسع والعاشر.

ويلتقي ميامي هيت سابع الشرقية مع ضيفه أتلانتا هوكس ثامنها، ولوس أنجليس ليكرز سابع الغربية مع ضيفه مينيسوتا تمبروولفز ثامنها الثلاثاء، ويتأهل الفائزان مباشرة الى الادوار الاقصائية بحسم المركز السابع حيث سيلاقيان بوسطن سلتيكس وممفيس غريزليز صاحبي المركز الثاني في المنطقتين.

ويلتقي تورونتو رابتورز تاسع الشرقية مع ضيفه شيكاغو بولز عاشرها، ونيو أورليانز بيليكانز تاسع الغربية مع ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر عاشرها الأربعاء. يتأهل الفائزان لمواجهة الخاسرين من مواجهتي صاحبي المركزين السابع والثامن الجمعة، على أن تكون أفضلية أرضية الملعب للفريق صاحب أفضل سجل في الموسم المنتظم.

ويواجه صاحبا البطاقتين الأخيرتين، أي صاحبا المركز الثامن في المنطقتين، ميلووكي باكس ودنفر ناغتس متصدريها في البلاي أوف.

وهنا برنامج الملحق الفاصل (توقيت غرينيتش):

- الثلاثاء:

المباراة رقم 1 (2300): ميامي هيت (7) - أتلانتا هوكس (8)

المباراة رقم 2 (الأربعاء 0100): لوس أنجليس ليكرز (7) - مينيسوتا تمبروولفز (8)

- الأربعاء:

المباراة رقم 3 (2200): تورونتو رابتورز (9) - شيكاغو بولز (10)

المباراة رقم 4 (الخميس 0030): نيو أورليانز بيليكانز (9) - أوكلاهوما سيتي ثاندر (10)

- الجمعة:

الخاسر في المباراة رقم 1 - الفائز في المباراة رقم 3

الخاسر في المباراة رقم 2 - الفائز في المباراة رقم 4

© 2023 AFP