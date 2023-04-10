دوري "أن بي آيه": ووريرز وكليبرز إلى الأدوار الإقصائية وليكرز إلى الملحق

© كريس كودوتو / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نورمان باول من لوس أنجليس كليبرز (في الوسط) في صراع على الكرة مع سابين لي (إلى اليمين) وداميون لي من فينيكس صنز في 9 نيسان/أبريل 2023 في فينيكس

لوس انجليس (أ ف ب) – تأهل غولدن ستايت ووريرز ولوس أنجليس كليبرز إلى الأدوار الإقصائية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزهما تباعاً على بورتلاند ترايل بلايزرز 157-101 وفينيكس صنز 119-114 الأحد، وضمن لوس أنجليس ليكرز خوض الملحق بفوزه على يوتا جاز 128-117.

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في المنطقة الغربية حيث احتدم الصراع بين 5 أندية تنافست على بطاقات التأهل المباشر والملحق، كانت الكلمة الأخيرة لفريق ووريرز الذي سحق ترايل بلايزرز بفارق 56 نقطة، محطماً أيضاً الرقم القياسي لعدد النقاط المسجلة في الربع الأول (55).

وتألق في صفوف الفائز ستيفن كوري مع 26 نقطة ونسبة نجاح عن الرميات الثلاثية مع 5 من أصل 10، في حين سجل كل من كلاي تومسون وجوردان بول والشاب ابن الـ 20 عاماً موزيس مودي 20 و21 و25 نقطة تباعاً.

واحتل ووريرز المركز السادس في المنطقة الغربية خلف كليبرز الذي عزز مركزه الخامس بفوزه على صنز، علماً أن ووريرز سيلتقي ساكرامنتو كينغز في الدور الأول من الأدوار الاقصائية ويلعب كليبرز مع فينيكس.

وسجل كواهي لينارد وراسل ويستبروك 25 نقطة لكل منهما، فيما كان نورمان باول الأفضل مع 29 في لقاء شهد مشاجرة صغيرة بين الزميلين مايسون بلوملي وبونز هايلاند ما عكس الأجواء المشحونة التي سيطرت على فريق كليبرز في هذه المباراة الحاسمة.

من ناحيته، وبرغم فوزه على جاز بفضل تألق نجمه ليبرون جيمس (36 نقطة) سيخوض ليكرز الملحق من أجل أن يحجز مقعده للأدوار الإقصائية.

وسيواجه ليكرز في الملحق مينيسوتا تمبروولفز الفائز على نيو أورليانز بيليكانز 113-108 في مباراة شهدت مشاجرة بين الفرنسي رودي غوبير وكايل أندرسون، حيث قام الأول بلكم زميله في الربع الثاني، قبل أن يفصل بينهما اللاعبون.

وطلب تمبروولفز الذي كان خاسراً 36-48 من غوبير مغادرة الملعب بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وسيلعب الخاسر من مواجهة ليكرز-تمبروولفز مع الفائز من مباراة نيو أورليانز بيليكانز وأوكلاهوما سيتي ثاندر في فرصة أخيرة لخوض الـ "بلاي أوف".

وخاضت جميع الأندية في الدوري مبارياتها الأحد، في حين كانت مباريات المنطقة الشرقية هامشية بعد انتفاء الصراع على المراكز في وقت سابق.

وقدّم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وبروكلين نتس صورة لما ستكون عليه المواجهة بينهما في الدور الأوّل من الـ "بلاي أوف"، حيث نجح الأول من دون نجميه الكاميروني جويل إمبيد وجيمس هاردن في الخروج فائزاً 134-105.

وانتهى اللقاء بين أتلانتا هوكس وبوسطن سلتيكس والذي بامكانه أن يتجدد ضمن الدور الاول من الـ "بلاي اوف" وفقاً لنتائج الملحق، بفوز الثاني 120-114 على الرغم من غياب جايسون تايتوم وجايلن براون.

وخسر ميلووكي باكس الضامن انهاء الموسم العادي مع أفضل سجل (58 فوزاً مقابل 24 هزيمة) من دون نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وكريس ميدلتون للاصابة مباراته الأخيرة أمام تورونتو رابتورز 105-121.

© 2023 AFP