مقتل فتى فلسطيني في عملية إسرائيلية متواصلة في أريحا بالضفة الغربية المحتلة

© أحمد غرابلي / اف ب

مشيعون يحملون جثمان الفتى محمد فايز بلهان (15 عاما) والذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية التي نفذها في مخيم عقبة جبر في العاشر من نيسان/أبريل 2023

أريحا (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل فتى فلسطيني خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن "قواته تنشط في مخيم عقبة جبر".

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وأكدت الوزارة في بيان "استشهاد الطفل محمد فايز بلهان (15 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن ... في أريحا".

وكانت الوزارة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق عن إصابتين في الأطراف السفلية قالت إنهما وصلتا إلى مستشفى أريحا الحكومي.

وفي وقت لاحق من بعد ظهر الإثنين، شيعت جماهير غفيرة الفتى بلهان إلى مثواه الأخير.

شهد النزاع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني تصعيدًا كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية.

منذ بداية كانون الثاني/يناير، أودى التصعيد بحياة 94 فلسطينيا على الأقل، و18 إسرائيليا، وامرأة أوكرانية، ومواطن إيطالي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، ومن الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.

وتعتبر مدينة أريحا التي ازدهرت اقتصاديا في السنوات القليلة الماضية مقصدا سياحيا وخصوصا في فصل الشتاء بفضل مناخها الدافئ.

ونادرا ما تشهد المدينة التي تعتبر البقعة الأكثر انخفاضا في العالم مواجهات.

لكنها تحولت مؤخرا نقطة اشتعال وشهدت عدة عمليات عسكرية إسرائيلية دامية.

في شباط/فبراير الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين خلال عملية نفذتها في أريحا لتوقيف "خلية إرهابية تابعة لحماس". وقالت إسرائيل حينها إن إثنين منهما حاولا تنفيذ هجوم قرب مفترق "ألموغ" قرب أريحا.

ونفذت القوات الإسرائيلية عدة عمليات دهم لمخيم عقبة جبر لاعتقال فلسطينيين قالت إنهم مسلحون كما فرضت إغلاقا محكما على المدينة استمر أيامًا عدة.

تصاعد التوتر

وتأتي العملية العسكرية في أريحا مع توتر يشهده المسجد الأقصى الذي يؤمه المسلمون للصلاة وخاصة في شهر رمضان الذي يتزامن هذا العام مع عيد الفصح اليهودي.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد ليل الثلاثاء-الأربعاء وطردت من وصفتهم بإنهم "مخالفون للقانون" كما اعتقلت المئات من المصلين.

صورة من صدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية وشبان فلسطينيين خلال غارة عسكرية على مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة في 1 آذار/مارس 2023 © أحمد غرابلي / ا ف ب

وردا على الاقتحام، أطلقت صواريخ عدة من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل. وعلى الجبهة الشمالية، أطلق وابل من الصواريخ من لبنان في هجومٍ نسبته إسرائيل إلى ناشطين فلسطينيين وردت بشن غارات على قطاع غزة، وضربات محدودة على المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ في جنوب لبنان.

الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف ليل السبت الأحد بالمدفعية وبطائرة مسيرة مواقع في سوريا بعد إطلاق صواريخ باتجاه هضبة الجولان التي احتلتها الدولة العبرية وضمتها، في تصعيد جديد للعنف في المنطقة.

والجمعة قتلت شقيقتان إسرائيليتان-بريطانيتان في إطلاق نار على مركبة كانتا تستقلانها بصحبة والدتهما، في حين قتل سائح إيطالي في هجوم ثان وقع مساء في تل أبيب الساحلية.

وقتل الجيش الإسرائيلي السبت شابًا فلسطينيًا قال إنه ألقى عبوة ناسفة في اتجاه عناصره.

- مسيرة للمستوطنين -

وفي شمال الضفة الغربية، أكد صحافي في وكالة فرانس فرس تنظيم مئات الإسرائيليين مسيرة للمطالبة بالعودة إلى بؤرة استيطانية غير شرعية أقيمت دون موافقة الحكومة.

وتهدف المسيرة إلى حشد الدعم والدفع بالحكومة إلى الاعتراف ببؤرة "أفيتار" رسميا.

ويشارك في المسيرة كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموطريتش، وهما جزء من الحكومة الإسرائيلية التي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.

وقال بن غفير في مقطع فيديو بثه مكتبه إن إسرائيل "لا تستسلم للإرهاب، لا في أفيتار ولا في تل أبيب".

وأغلقت قوات الأمن الإسرائيلية الطرق فيما تمركز جنود داخل بساتين الزيتون المحاذية للطريق العام.

خلال سيرهم نحو البؤرة الاستيطانية التي أخليت في العام 2021 في انتظار البت في قضيتها، لوّح المتظاهرون من جميع الأعمار بالأعلام الإسرائيلية.

رفقة كاتسير (74 عاما) المشاركة في المسيرة وهي من سكان مستوطنة إلكانا، قالت لفرانس برس إن "التسوية هي الحل الوحيد لكل هذه المشاكل".

فلسطينيا، أعلنت مديرية التربية والتعليم- جنوب نابلس عن أن التعليم في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال جنوب المدينة "سيكون إلكترونيا".

وعزت المديرية القرار إلى "الظروف الطارئة في جنوب نابلس وحفاظا على سلامة الطلبة".

وشهدت المنطقة مواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين من قرية بيتا المجاورة الذين يعبرون عن رغبتهم في استعادة أرضهم.

وقتل سبعة على الأقل من سكان بيتا وأصيب المئات خلال الاحتجاجات التي شاركوا فيها.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في 1967. وتعد جميع المستوطنات الإسرائيلية فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي. ويعيش حاليًا أكثر من 470 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية.

© 2023 AFP