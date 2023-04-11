انسحاب الاسباني مارك ماركيس من جائزة الاميركيتين الكبرى

دراج هوندا الاسباني مارك ماركيس بعد سقوطه عن دراجته خلال سباق جائزة البرتغال الكبرى على حلبة بورتيماو في 26 آذار/مارس 2023

Austin (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أعلن فريق هوندا الثلاثاء أن دراجه الإسباني مارك ماركيس سيغيب عن جائزة الأميركيتين الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي نهاية الاسبوع الحالي لأنه لم يتعاف من إصابة في يده اليمنى تعرض لها خلال المرحلة الافتتاحية في البرتغال.

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وقال فريق ريبسول هوندا في بيان "بعد إجراء لفحص أخير، أكد مارك ماركيس وفريقه الطبي (...) أن عظم المشط الأول لا يزال يتعافى. وبعد مناقشات بين الفريق وشركة هوندا، تقرر فسح المجال أمام الإصابة للتعافي كليا وتجنب أي مخاطر غير ضرورية".

وانطلق بطل العالم ست مرات في موتو جي بي البالغ 30 عاماً من المركز الأول في باكورة مراحل البطولة على حلبة بورتيماو البرتغالية في 26 آذار/مارس الماضي، إلا انه سقط في اللفة الثانية مع البرتغالي ميغيل أوليفييرا (ابريليا) بعدما اصطدم بالقسم الخلفي لدراجته اثر احتكاكه بمواطنه خورخي مارتن (دوكاتي).

ونال ماركيس جراء الخطأ الذي ارتكبه والذي اقرّ به عقوبة تتكوّن من لفة مزدوجة طويلة، كان من المفترض تنفيذها في سباق الأرجنتين نهاية الاسبوع الماضي، قبل أن يعلن عدم مشاركته بسبب خضوعه لعملية جراحية في يده.

وقال مراقبو السباق بعد ذلك أن هذه العقوبة ستطبق خلال السباق التالي الذي سيخوض غماره الدراج الكاتالوني، لكن ريبسول هوندا استأنف ضد هذه العقوبة. ومن المتوقع البت في ذلك قريبًا.

وسيغيب ماركيس عن أحد الجوائز المفضلة لديه، حيث فاز سبع مرات في تسع مشاركات في جائزة الاميركيتين.

وتلاحق لعنة الاصابات ماركيس منذ أن تعرض لكسر في عظم العضد الأيمن في بداية عام 2020.

في المقابل، سيسافر أوليفيرا الذي غاب أيضا عن جائزة الارجنتين الكبرى، الى اوستن على أمل المشاركة في سباق جائزة الاميركيتينالكبرى وفق ما أفاد فريق أبريليا، حيث سيخضع لفحص طبي الخميس في تكساس سيحدد ما إذا كان لائقًا للمشاركة.

ويتصدر الإيطالي ماركو بيتسكي (دوكاتي-في آر 46) بطولة العالم بعد مرحلتين برصيد 50 نقطة متقدما على مواطنه فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) صاحب 41 نقطة والفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي-براماك) صاحب 35 نقطة.

© 2023 AFP