بطولة ألمانيا براندت يمدد عقده مع دورتموند حتى 2026

لاعب وسط بوروسيا دورتموند يوليان براندت خلال المباراة ضد أونيون برلين في الدوري الالماني في الثامن من نيسان/أبريل 2023.

برلين (أ ف ب) – أعلن نادي بوروسيا دورتموند ثاني الدوري الألماني لكرة القدم الثلاثاء تمديد عقد لاعب وسطه الدولي يوليان براندت لمدة عامين حتى حزيران/يونيو 2026.

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ويقدم براندت الذي انضم الى بوروسيا دورتموند صيف 2019 قادما من باير ليفركوزن، مستويات رائعة في العام 2023، ونال جائزة افضل لاعب في الدوري في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين.

وقال براندت في بيان نُشر على موقع النادي على الإنترنت إنه "في المكان المناسب" في دورتموند وإنه يتطلع "إلى السنوات القليلة المقبلة باللونين الأسود والأصفر".

وأضاف "أنا متأكد من أنه ستتاح لنا الفرصة للاحتفال بشيء كبير معًا".

وخاض براندت 120 مباراة بقميص دورتموند في الدوري وسجل 23 هدفا مع 22 تمريرة حاسمة.

وبتمديد عقده، وضع دورتموند حدا للشائعات حول مستقبل براندت حيث اشارت تقارير الى اهتمام ارسنال الانكليزي بالتعاقد معه.

وقال المدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيل إن براندت "تطور بشكل كبير في العام الماضي".

وأضاف "غريزته للمواقف الخطرة على أرض الملعب، إلى جانب مهاراته الفنية وإبداعه، تجعله جزءًا مهمًا من فريقنا".

وتابع "نحن سعداء لأنه قرر الاستمرار في المساعدة في مستقبل بوروسيا دورتموند الرياضي كلاعب رائد".

ويتخلف دورتموند حاليًا بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ المتصدر مع بقاء سبع مراحل على نهاية الموسم.

وخاض براندت 39 مباراة مع منتخب ألمانيا وسجل ثلاثة أهداف. كان ضمن التشكيلة التي اختارها هانزي فليك للمشاركة في مونديال قطر اواخر العام الماضي، لكنه لازم دكة البدلاء في المباريات الثلاث التي خاضتها ألمانيا في الدوحة وخروجها من دور المجموعات.

وتخوض ألمانيا مباريات دولية ودية فقط في العام 2023 كونها المضيفة لنهائيات كأس أوروبا 2024.

© 2023 AFP